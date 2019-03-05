親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

川金破局？美朝無協議不是世界末日

去年才爆假疫苗 陸疾控中心主任稱：中國疫苗很好

2019-03-05 16:42聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

2018年年中，吉林長春長生生物科技有限公司疫苗造假一事引起廣泛關注，加上武漢假疫苗等多宗疫苗事故爆發，中國大陸疫苗安全受到質疑。

在昨天（4日）上午召開的中共全國政協會議小組會議上，全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福面對層出不窮的疫苗問題，卻發言力挺中國製造疫苗，稱中國生物製品、疫苗研發位居全球先進之列，不應對中國疫苗失去信心。

高福表示，中國疫苗出現的問題，每一個都是具體問題，但一定要把「疫苗」和「疫苗問題」區分開，「我作為疾控中心主任，理直氣壯地告訴大家：『中國疫苗，很好！』」

高福強調，中國大陸的生物製品、疫苗研發不比發達國家差，在全世界最佳之列。中國一些疫苗經過世衛組織認證，已經向世界推廣，比如中國乙型腦炎疫苗已經在一些國家使用。針對疫苗領域出現的問題，高福認為，最重要的是堅持問題導向，有什麼問題解決什麼問題，但是不要對中國的疫苗失去信心。

長生生物事件涉及到瘋狗症（狂犬病）疫苗。據知，患瘋狗症死亡人數一直排在中國法定傳染病死亡人數的前列。

對此，高福建議，要為狗打瘋狗症疫苗，從源頭上遏制傳播，「一定要注意，不是不給人打，現在在中國被狗咬了還是要打狂犬疫苗。未來，如果給狗普遍打疫苗了，就意味著狗身上沒有狂犬病毒了。如果全中國的狗沒有狂犬病了，被狗咬一下也就沒事了。世界上一些國家消滅狂犬病，靠的就是把狂犬疫苗打給狗。」

2018年以來，長春長生生物科技疫苗造假，且爆伋有多宗疫苗事故，中國疫苗安全受到...
2018年以來，長春長生生物科技疫苗造假，且爆伋有多宗疫苗事故，中國疫苗安全受到質疑。（香港01報導圖片）
分享
面對層出不窮的大陸疫苗問題，中共疾控中心主任高福表示，「中國疫苗，很好！」。（香...
面對層出不窮的大陸疫苗問題，中共疾控中心主任高福表示，「中國疫苗，很好！」。（香港01報導圖片）
分享

疫苗狂犬病

相關新聞

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

4000人應考香港DSE大型模擬考 資深教師剖析答卷技巧

2019-03-05 16:04

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04

【政策分析】聖保祿中學報警趕「用手機」學生 教育局怎麼說

2019-03-05 16:03

報復引渡孟晚舟？中國指控加國2人「涉間諜行動」

2019-03-05 15:25

香港「好情人」條件…8成都選好廚藝

2019-03-05 15:07

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02

爭45物業遺產 富商李維鼎長房次女告二房幼弟

2019-03-05 15:00

影音／21年前中國棄嬰 華女返鄉尋親

2019-03-05 13:44

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55

陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

深圳地鐵金融IC卡 全線開通

2019-03-05 00:20

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

廈門小戲骨 教歌仔戲

2019-03-05 00:19

京津冀汙染排放 遠超環境承載

2019-03-05 00:19

大陸阿里山 台商櫻花茶園帶動旅遊

2019-03-05 00:18

紫金山梅盛開 吸引賞花人潮

2019-03-05 00:17

北京大興機場 6月底驗收

2019-03-05 00:17

黑龍江氣溫回升 雪鄉提前閉園

2019-03-05 00:16

北京月嫂 得提前半年預約

2019-03-05 00:15

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

香港文憑試考生 赴內地升學意願增

2019-03-04 17:15

調查指八成半男性喜歡另一半下廚 惟20%女性不懂煮飯

2019-03-04 17:14

16歲少年器捐 5受贈者組「1人籃球隊」代他圓夢

2019-03-04 16:51

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

中國年底發射嫦五 明年將發射火星探測器

2019-03-04 14:54

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

華為拖延戰術！孟晚舟反控加拿大「侵犯憲法權利」

2019-03-04 13:21

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

上海復古運動會 米奇現身

2019-03-04 00:15

五彩油菜花推手 向藍色下戰帖

2019-03-04 00:14
看更多

熱門文章

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

加拿大前外交官康明凱遭逮 陸控竊取、刺探敏感資訊和情報

2019-03-04 19:25

被罵太商業 北京故宮火鍋 「奉旨」停供應

2019-03-05 09:11

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

對岸連江縣長抵馬祖 「雙連江」5日座談

2019-03-04 21:10

李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

中共今年再降手機和網路費用

2019-03-05 11:29

支付寶殺進 改變日本付款習慣

2019-03-05 13:40

陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

阿里入股後…高鑫營收獲利雙降

2019-03-05 00:20

大陸人大登場 經濟成長設定6％~6.5％

2019-03-04 23:51

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top