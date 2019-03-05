去年才爆假疫苗 陸疾控中心主任稱：中國疫苗很好

2019-03-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



2018年年中，吉林長春長生生物科技有限公司疫苗造假一事引起廣泛關注，加上武漢假疫苗等多宗疫苗事故爆發，中國大陸疫苗安全受到質疑。

在昨天（4日）上午召開的中共全國政協會議小組會議上，全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福面對層出不窮的疫苗問題，卻發言力挺中國製造疫苗，稱中國生物製品、疫苗研發位居全球先進之列，不應對中國疫苗失去信心。

高福表示，中國疫苗出現的問題，每一個都是具體問題，但一定要把「疫苗」和「疫苗問題」區分開，「我作為疾控中心主任，理直氣壯地告訴大家：『中國疫苗，很好！』」

高福強調，中國大陸的生物製品、疫苗研發不比發達國家差，在全世界最佳之列。中國一些疫苗經過世衛組織認證，已經向世界推廣，比如中國乙型腦炎疫苗已經在一些國家使用。針對疫苗領域出現的問題，高福認為，最重要的是堅持問題導向，有什麼問題解決什麼問題，但是不要對中國的疫苗失去信心。

長生生物事件涉及到瘋狗症（狂犬病）疫苗。據知，患瘋狗症死亡人數一直排在中國法定傳染病死亡人數的前列。