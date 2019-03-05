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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

影／喝鈣奶「從A變到D」？ 娃哈哈竟如此宣傳

2019-03-05 17:17世界日報 中國新聞組

兒童飲品「娃哈哈AD鈣奶」被網友踢爆，瓶身上的「喝AD鈣奶從A變到D」廣告語有宣傳豐胸功能之嫌；對此，哇哈哈方面稱，上述標語屬於網路語言，無特殊含義，但杭州市上城區市場監管管理局表示，將調查此事。

新京報報導，近日有網友發現，北京、廣東、雲南等地區超市售賣的娃哈哈AD鈣奶包裝瓶上，印有暗示豐胸功能的廣告語：「高中的時候，班裡不知道是誰說喝AD鈣奶可以從A變到D，然後就掀起了一陣風，班裡女生都開始喝AD鈣奶。」

有網友透露，當時買給弟弟喝，弟弟看到瓶身的宣傳標語時還拿著瓶子問她是什麼意思，讓她不知道該如何解釋。

北京東城一家小型超市老闆表示，娃哈哈AD鈣奶很受兒童歡迎。通常一、兩天就會賣出三十餘瓶AD鈣奶，「印有懷舊語錄的AD鈣奶是最新包裝，原來的那種包裝現在已沒地方進貨了，沒有人給我反映過瓶身上的懷舊語錄有問題。」購買的顧客說，平時都是買給孩子喝，並未注意到瓶身上的懷舊語錄。

據報導，杭州娃哈哈集團回應稱，「喝AD鈣奶從A變到D」這段語錄由網友提供，屬於網路語言，「大家看看笑笑就過去了，沒有其他含義。」當被問及喝娃哈哈AD鈣奶是否可以豐胸時，這名工作人員稱並沒有此效果。至於網友質疑標語低俗，工作人員說將把此情況向總部反饋。

杭州市上城區市場監管管理局工作人員表示，針對娃哈哈AD鈣奶瓶身宣傳標語引發質疑一事，將介入調查。

娃哈哈AD鈣奶廣告標語「從A變到D」，被指低俗。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
娃哈哈AD鈣奶廣告標語「從A變到D」，被指低俗。 世界日報記者葉玉鏡／翻攝
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