「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10 聯合新聞網 文章提供／遠見



咪蒙本名馬凌。圖片取自網路 分享 facebook

國產遊戲《還願》近期風靡全台，卻因美術團隊誤植敏感字眼，遭大量中國大陸玩家灌入負評，遊戲暫時下架。其實不只敏感詞彙，今年2月初，有1000多萬粉絲的中國網紅咪蒙，工作室發布的一篇文章也因「負能量太多」，在輿論壓力下刪文且關閉帳號，引起軒然大波。這篇文章到底寫了什麼？

2月25日晚上8點，全台有5萬多人同時在線，看行政院副院長陳其邁玩國產遊戲《還願》，讓不少網友大開眼界。

不只陳其邁，近期幾乎所有遊戲實況主都選擇這款遊戲遊玩，自2月19日元宵節發布以來，《還願》儼然成為台灣最夯的遊戲，在國內外屢獲好評，遊戲銷量也節節攀升。

可惜的是，因美術團隊誤植「小熊維尼」、「包子」等敏感字眼，被眼尖網友發現並po文後，在網路上引起兩極評論，尤其遭大量中國大陸網友灌入負評。遊戲公司「赤燭」在2月26日以「部分電腦出現無法開啟與遊玩時偶有閃退的現象」為由，暫時將遊戲下架。

從萬眾矚目到暫時下架，國產遊戲《還願》發布的旅程一波三折。但類似的狀況，其實早在2月初就曾於中國上演過，且更加戲劇化。

圖／行政院副院長陳其邁玩國產遊戲《還願》。圖片取自陳其邁臉書 分享 facebook

滿滿負能量 毒雞湯成眾矢之的

1月29日，微信公眾號「才華有限青年」發布了一篇名為「一個出身寒門的狀元之死」的文章，故事說得是一個家境清寒的天才少年，憑著優異成績進入名校，畢業後卻因正義耿直的個性，拚命老實賺錢，終究無法在重功利的社會中生存，最後因病過世。

文章發布後，各界褒貶不一，但從一天點閱超過十萬次的驚人數據，可以知道文章有多熱門。

可惜，樹大招風，陸續有網友比對文章內容，質疑有多處造假。作者楊樂多迅速發表聲明澄清，這是為保護當事人刻意做的模糊處理。

除了造假，更關鍵的爭議是「販賣焦慮」。不少媒體為文，直言這樣的文章是「搞成精神傳銷」，網路討論聲量接近沸騰。

對台灣人來說，看這樣的文章可能會覺得司空見慣，文中飽含的負能量與厭世感早已見怪不怪；但在中國，卻踩到「販賣焦慮」的紅線。勵志的文章被稱為「雞湯」，她辛辣厭世的文章被稱為「毒雞湯」。

圖／大陸許多新聞媒體批評咪蒙這篇文章「影響社會穩定」。圖取自網路 分享 facebook

圖／大陸許多新聞媒體批評咪蒙這篇文章「影響社會穩定」。圖取自網路 分享 facebook

文章發布隔日，微信平台先是因「內容違規」將文章刪除；2月1日，公眾號持有者網紅「咪蒙」親上火線發布道歉信，將自己的微博永久關閉，內容全部刪除。

2月21日，咪蒙更進一步刪除自己的微信公眾號，她所擁有的其他相關公眾號，連同「才華有限青年」也一併註銷。自此，咪蒙旗下的公眾號僅剩「李粒粒LiLiLi」留著，1000多萬粉絲瞬間蒸發。

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自媒體女王 業配一篇文章80萬人民幣

一個作家能有千萬粉絲？你沒看錯，本名馬凌的咪蒙以其辛辣的文筆，直言許多男女關係的糾葛與職場醜陋，也曾在台出過《聖人請卸妝》《我喜歡這個功利的世界》《初次愛你請多關照》這三本書。

她用字豪邁粗俗，如《女追男隔層紗？這種屁話你也信！》、《老子努力奮鬥，就是為了包養一個男人》等，標題讓人吊盡胃口，也當許多上班族一吐對職場與社會的怨氣。

這樣的犀利文風，讓她坐擁千萬粉絲，單篇平均閱讀量動輒突破百萬，打造屬於自己的創作帝國，寫一篇業配文可拿將近80萬人民幣（近369萬台幣）。

圖片取自百度百科 分享 facebook

但也因為行文大膽潑辣，讓她的文章充滿爭議。在二月初的這場風波中，不少傳統媒體為文抨擊，認為她的文章為博取眼球，不斷在秀下限，新華網更直言「毀三觀，終毀了自己。再也不見，毒雞湯。」

另一方面，也有不少網友為她叫屈，認為這是對自媒體的一次無理打壓。

這樣的文章該不該禁，看法兩極。但能確定的是，業者若要前進中國市場，必須注意的「地雷區」只會愈來愈多了。

（文 / 蕭歆諺 本文出自2019.03.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）