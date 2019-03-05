大陸高校「網紅課」 教你養狗、戀愛和野外求生

2019-03-05 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸大學近來開設多種創新課程，從寵物馴養課、減肥瘦身課，到「愛情觀」養成課、海島野外求生訓練課，甚至「遊戲課」，各種五花八門的課程，讓大陸的大陸變得更加有趣、多元、貼近生活。

新華社報導，酸奶、奶酪、東坡肉，烤箱、電磁爐、冰淇淋機……在浙江大學一堂「香氣四溢」的選修課上，食材、設備一應俱全，學生們正在琢磨美食配方、研究改善口感的方法。

浙江大學學生張成勳從未下過廚房，他在老師和同學們的幫助下用牛奶為原料製作了酸奶。

這門課程名為「動物產品加工實驗」，內容涉及乳、肉、蛋製品的加工原理和技術。「比如，牛奶為什么能夠做成酸奶？這其實與牛奶的蛋白結構和性質有關，我們學的是現象背後的科學道理。」

大陸近年的大學課程從傳統的「老師說、學生記」的教學方式，到現在讓學生在耳目一新、眼前一亮的教學環境中收穫真知。

比如，一些大學借著科幻小說、電影走紅的「東風」，開設了科幻小說「衍生課」。中國人民大學物理學系「80後」教授張威面向全校開設了一門「爆款」選修課——《星際旅行101——科幻中的科學》。老師「幽默生動」、作業「大開腦洞」是這門課留給許多學生的印象；深圳大學開設的《科幻小說中的政治經濟學》，30個選課名額每次都「供不應求」。

山東大學教師張進以中國最「火」的網絡手遊《王者榮耀》為突破口，開設了一門《王者榮耀史實人物鑒析》，介紹在遊戲中出現的歷史人物的真實事跡，吸引許多學生「蹭課」。

「80後」教授張威開設的雖是一門物理課，但課堂上有各類專業的學生。他鼓勵商學院的學生試著討論星際旅行中存貸款利率的計算，而法學院的學生可以關注人工智能的法律主體問題，歷史學院的學生則可以研究時空穿梭實現後史料的定義問題。

他認為，對於非物理專業的學生而言，讓他們結合自身所長，試著運用科學思維和方法更為重要。

浙江師範大學大一學生張靈雅說：「一門能讓我喜歡的課往往具備三個方面的特質，課程聽起來有趣、學起來實用、考起來形式多樣化，而不是機械地劃重點、抄筆記，一張試卷定天下。」

這些「叫好又叫座」的網紅課背後，是近年來中國進一步推動高等教育改革所做出的努力。多所大學進一步完善通識教育的課程體系、提升教學質量、變「水課」為「金課」，改善偏科、專業過窄等問題，更加關注青年學生的均衡發展和個性化培養。

「中國的高等教育不能再是老師說、學生記這樣千人一面的教學方式，再讓學生靠死記硬背去考試。成功的教育應該滿足不同層次學生的需求。」 深圳大學城市治理研究院助理教授殷俊說。