爭45物業遺產 富商李維鼎長房次女告二房幼弟

2019-03-05 15:00 世界日報 香港5日電



在香港及關島擁有45項物業的富商李維鼎，過世後兩房子女爆發爭產案，長房次女稱在父親辦公室找到意願書的次房幼弟，未按父親遺願把財產平分眾子女，指他只是以信託形式持有父親遺產，上周入稟法庭要求幼弟交出財產及交待帳目。

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綜合媒體報導，李維鼎以製作成衣起家，並將生意擴展至房地產投資，私人及旗下晉利地產直接或間接持有香港及關島擁達45項物業，在港的物業包括灣仔捷利中心第一、二期、油麻地晉利商業大廈、觀塘世貿大樓等。李維鼎有兩段婚姻，與首任妻子共育有5名子女，包括原告李秀華；與第二任妻子同樣有5子女，包括被告李德義。

李維鼎於2009年3月逝世後，李秀華指父親生前曾秘密成立信託，以便子女在他死後可均分財產，但父親死後數月，二房弟弟李德義卻聲稱發現父親意願書，以此為遺囑，主張自己擁有晉利地產及相關資產。

李秀華表示，李德義曾為了安撫其他兄弟姊妹，承諾會為遺產成立家族信託，但有關承諾從沒兌現，李秀華認為李德義違反亡父遺願，而自己全資擁有晉利地產金融，包括由Smart Extra Holdings Limited代為持有的利益，因此認為被告有責任向其交代相關資產的帳目。