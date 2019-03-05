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自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02世界日報 香港5日電

內地旅客訪港人數近年持續增長，引起不少社會問題及爭議。中大亞太研究所調查發現，約6成香港市民表示，內地自由行旅客數目已超出香港可承受的能力，逾5成人認為，自由行旅客已對日常生活造成不便。而對於應否收緊自由行政策，主張維持不變或應該收緊分別各占4成多。

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊
自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊
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香港電台報導，中大亞太研究所在電訪709名市民，調查顯示，約6成市民承認自由行帶旺香港消費，逾4成人認為自由行可改善香港就業率，但同時有六成人認為，客目已超出可承受的能。被問到自由行為香港帶來好處多還是壞處多，「好處較多」、「壞處較多」和「好壞參半」的比例均各占約3成，顯示市民感到自由行有利亦有弊。

身兼北區區議員的民主黨立法會議員林卓廷表示，調查普遍反映市民對自由行的不滿，問題已水深火熱，政府應該立即收緊自由行政策，限制內地訪客一年內只可訪港8次。

另據香港01報導，調查指出，也有三成人認為自由行實施後，對內地旅客的印象變差，對於應否收緊自由行政策，45.4%受訪者主張維持不變，43.3%認為應收緊，僅8.1%建議進一步擴大。此外，當被問到收緊自由行政策對香港零售、旅遊及相關行業會造成負面影響時，仍有近九成人支持應收緊政策。

自由行香港立法會

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