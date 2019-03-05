香港「好情人」條件…8成都選好廚藝

2019-03-05 15:07 世界日報 香港5日電



香港人生活繁忙，有調查指出，近八成情侶和夫妻就因工作忙碌變成「無飯夫妻」，逾三成人要外出用膳和到父母家中「蹭飯」填飽肚子；另有八成人認同廚藝佳是好情人主要因素。調查也顯示，為節省時間，即開即煮食物包大受歡迎。

香港經濟日報報導，煤氣烹調中心上月委託家庭生活易進行調查，訪問676名香港情侶和夫妻，發現逾七成人因工作忙鮮少下廚，26%女性更嫌煮飯「浪費時間」。

調查顯示，其中有38%和36%人靠外出用膳或到父母家中吃飯解決晚餐需求。若自行下廚，中式小菜及西餐為最常見的烹調菜式。中華煤氣有限公司零售巿務及營業總經理王佩兒說，因港人生活忙碌，簡易菜式和即煮食物包近年最受歡迎。

另據香港01報導，不過，調查也顯示廚藝在兩性關係中非常重要，有87%男士曾為另一半下廚，王佩兒指出：「男士體力好，較易操作沉重廚具，愛煮海鮮、炒蝦等較複雜菜式；女士則愛做小菜。」另有74%男性鼓勵另一半學習烹飪。同時，有超過八成的受訪男女認為廚藝佳是「好情人」的因素。

圓滿關係中心總監暨心理輔導學家蔡綺文指出，為伴侶下廚有助增進感情，讓雙方感受到愛與被愛，一同烹飪亦可增加身體接觸，過程互相讚賞，有助促進感情。她表示，過去曾有妻子將全部精力放於子女身上，無暇下廚，與丈夫關係大不如前。後來二人決定一同抽空烹飪，雙方關係得以改進。