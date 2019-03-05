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春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04香港01 記者鄧海興、陳永武／報導

麥拿侖跑車與一輛輕型貨車相撞，車頭毀損嚴重。圖／香港01資料照
麥拿侖跑車與一輛輕型貨車相撞，車頭毀損嚴重。圖／香港01資料照
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昨夜晚間十二點多（3月5日），30歲吳姓男子駕駛白色麥拿侖跑車，沿天水圍天耀路駛至天河路交界、右轉入天耀邨期間，據報與對面一輛沿天耀路駛往屏山方向的輕型貨車迎面相撞。

意外發生後，跑車車頭損毀，吳男頸部受傷，由救護員送往天水圍醫院治療；另一名30歲蔡姓輕型貨車男司機則未受傷。警方不排除有人闖紅燈肇禍，現正調查意外原因。據查冊資料，發生車禍的麥拿侖跑車車主姓王，車輛價值400多萬港幣（約1500萬台幣）。

文章授權轉載自《香港01》

跑車車禍

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