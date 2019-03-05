4000人應考香港DSE大型模擬考 資深教師剖析答卷技巧

2019-03-05 16:04 香港01 記者鄺曉斌／報導



2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考。圖／香港01資料照 分享 facebook

2019年中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於4月開考，應屆考生踏入最後備戰階段。先前有出版社舉辦中文科及英文科DSE模擬考，有將近4000人次應考。結果發現考生的審題不慎、不熟課本內容等弊病依然存在。

資深中文科教師趙偉漢概括模擬考考生的表現，發現被稱為「死亡之科」的中文科的三大弊病：未能熟讀及透徹理解中文科指定文言篇章、審題不慎、在試卷三（聆聽及綜合能力考核）寫作題未能充分拓展兼見解論證不足。他亦發現，部分考生的錯字情況普遍，例如將「秦國」誤寫作「泰國」。

牛津大學出版社及旗下啟思出版社，早前舉辦中英文科試卷一（閱讀）及試卷三（聽力及綜合能力考核）DSE模擬考，共吸引全香港近100間中學、近4,000人次應考。而今屆DSE考生人數約5.6萬。出版社表示，為了加強考生的臨場感，本次模擬考參考正式考試程序，要求考生需依正式考試標準貼上電腦條碼，以及需帶身分證，讓監考人員核對身分。

今次模擬考的考生表現方面，中文科卷一及卷三分別有19.32%及20.66%考生獲評5級或以上；英文科卷一及卷三則分別有10.56%及9.84%考生獲評5級或以上成績。其中，模擬考中文科卷一甲部考核的指定篇章共有3篇，包括：《魚我所欲也》、《廉頗藺相如列傳》（節錄）、唐詩《月下獨酌》（其一）。乙部課外篇章則包括：白話文《紙足記》、文言文《說苑．至公》。

牛津大學出版社及旗下啟思出版社，早前舉辦中英文科試卷一（閱讀）及試卷三（聽力及綜合能力考核）DSE模擬考。香港01記者鄺曉斌／攝 分享 facebook

考生未熟讀範文內容 錯字情況依然普遍

曾任正式考試閱卷員的趙偉漢負責批改部分模擬試卷，他發現，不少考生依然未熟讀卷一範文內容，在詞解、文章理解方面不夠透徹；部分考生未有理解題目指示，作答篇幅雖長，惟內容未能呼應要求。趙偉漢特別指出，即便是範文，部分考生的錯字情況依然普遍，例如將「獨酌無相親」錯誤寫作「獨酌無雙親」、「獨酌無相伴」；將「秦國」誤寫作「泰國」。

卷一普遍問題

（資料來源：資深中文科教師趙偉漢）

1. 甲部表現欠佳：對指定文言篇章欠透徹理解；未能指出文言常用字詞意義

2. 審題不慎，分析欠仔細

3. 語文知識概念模糊

4. 錯字情況普遍

答題過於感性 內容辭不達意

在乙部課外篇章考核方面，趙偉漢表示，有考生的作答方式「太感性」，甚至用上反問句。他強調，考生宜使用說明方式作答，同時不須長篇大論，「試卷某條題目只提供5行空間，有考生的答案竟然長達10行。」趙偉漢進一步指，不少考生在乙部未能準確掌握題目所問，分析說明能力頗弱，箇中原因包括：張冠李戴、照抄原文、錯解考材及語句不通、辭不達意。

卷三普遍問題

（資料來源：資深中文科教師趙偉漢）

1. 未能掌握撰文者的身份和演講場景，語氣生硬

2. 審題不周、忽略拓展方向

3. 見解論證不足：角度不清晰；論據不足

作答忌篇幅太長 宜歸納段落要點

卷三聆聽及綜合能力考核方面，趙偉漢認為，有考生的作答篇幅十分長，部分更近2,000字，然而字數並不等於分數。趙偉漢指出，作答篇幅太長的考生，通常未能花足夠時間思考整合拓展、見解論證內容，有考生利用大量近義詞、以數種不同方式演繹同一論點，該篇答題因而顯得「水份甚高」。他又舉例，部分考生在見解論證方面未經詳細思考，例如題目問「如何反思」，有考生則答「開反思會」。趙偉漢表示，卷三的作答篇幅上，大約只需1000多字、輔以三個有效的見解論證，已能取得很好的成績；開始作答前，宜花不少於5分鐘時間構思作答內容。他又指，考生的答題方式趨向「通識化」，段落間使用大量標示語；由此趙偉漢建議，在標示語以外，考生應嘗試歸納段落要點，作答上會更清晰。

中文科備試建議

（資料來源：資深中文科教師趙偉漢）

1. 熟讀指定篇章，加強語文基礎知識

2. 範文佔閱讀卷30%分數，有人認為範文只佔中文科整體很少分數。但該部分考核形式直接，熟讀可取得一定分數，考生宜多加熟讀

3. 重溫考古試題，留意題目中的關鍵字詞

4. 多留意時事新聞，積累知識，應試時融會貫通，提出獨到見解

5. 卷三寫作題要求考生論證，不少考生只摘錄資料中的活動內容，未能提出充分的例子，以佐論證

英文科應試綜合建議

英文科模擬考方面，優才（楊殷有娣）書院英文科統籌徐行健表示，考生的英文詞彙認識不足，例如不理解「annual（年度）」的意思是相當於「each year」；部分考生在應考卷三時，依然出現串錯字情況，例如將「February（二月）」寫錯成「Feburary」；「debut（首演）」寫錯成「debute」；「sincerely（真誠地）」 寫錯成 「sincely」等。

徐行健概括指，英文科卷一的常見考核題型包括：艱深字詞或成語、語調、態度、代名詞、主題、是非題、填空題（Summary Cloze）等。距離英文科開考尚餘約一個月，徐行健建議，考生現階段可透過多閱讀英文新聞、科學雜誌文章，以備戰卷一；而卷三方面，則可透過熟讀較艱深的國家名稱、形狀、圖案、花紋等單詞，以備戰Part A聽力部分。

英文科應試綜合建議。（資料來源：優才書院英文科統籌徐行健）圖／香港01資料照 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》