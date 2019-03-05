影音／21年前中國棄嬰 華女返鄉尋親

2019-03-05 13:44 世界日報 紐約報導



視頻：被領養的紐約華裔女生黃中榮希望找到自己親生父母。

(影片來源：黃中榮提供)

「我從來沒有怪過親生父母，但是每時每刻都在渴望與他們相認。」今年21歲的華裔女大學生黃中榮(Calla Kelley Renda)一歲時被一對白人夫婦從中國湖北一家福利院領養到紐約，雖然養父母對她很好，但是尋找親生父母的心願一直深埋在她的心中，她更特意申請到北京交流一個學期，希望找到自己的根。

為了尋找自己的親生父母，現在正在北京的黃中榮特別拍攝了一段視頻，拜託大眾廣泛傳播，希望有一天能夠被中國的親人看到；她在視頻中介紹說，她於1998年2月21日被送入湖北省黃岡市社會福利院，在那裡她也度過了人生中的第一年。

她說，雖然不確定自己準確的出生時間，但是根據醫生的評估，她的生日應該在1998年2月10日左右，在社會福利院的第二年2月，一對白人夫婦領養她，帶著她到了紐約；她也在養父母的悉心照顧下成長，現在已在美國加州洛杉磯大學就讀。

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今年黃中榮申請到北京交換學習，這是她第一次到中國，希望學習中國的人文與歷史，了解到自己出生的國家，而她想見到親生父母的心願也更加強烈。

黃中榮說，因為自己養父母是白人，從小就看出自己和他們外表有差別，養父母也從未隱瞞領養的事實，他們還領養了另一個來自俄羅斯的小女孩。

養父母為了不讓黃中榮因為領養感到失落，常帶著她一起閱讀有關領養兒童的書籍，還送她去中文學校學習中文，讓她了解中國文化；「我非常感謝他們待我有如親生女兒，但我內心永遠都因為沒有見過自己親生父母，缺失著一塊。」

黃中榮表示，她從沒有怪過親生父母，「他們當時應是陷入困境才不得已作出這個選擇」雖然小時候也曾經因想念他們而偷偷哭泣過，但現在她更慶幸；「我覺得自己非常幸運，能夠被領養，有機會接受到如此好的教育，但是我一直有著一個夢想，就是尋找到我的根。」

視頻最後，黃中榮希望親生父母能夠知道當年的小女嬰在尋找他們；她對著鏡頭對親生父母喊話說：「無論你們在哪裡，我愛你們」。