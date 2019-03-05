親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

憂棄保？吳子嘉公布民調 謝龍介道出臉色鐵青原因

台灣行人欲斷魂：借鏡日本的「交通戰爭」與道路交通法

影音／21年前中國棄嬰 華女返鄉尋親

2019-03-05 13:44世界日報 紐約報導

視頻：被領養的紐約華裔女生黃中榮希望找到自己親生父母。

(影片來源：黃中榮提供)

「我從來沒有怪過親生父母，但是每時每刻都在渴望與他們相認。」今年21歲的華裔女大學生黃中榮(Calla Kelley Renda)一歲時被一對白人夫婦從中國湖北一家福利院領養到紐約，雖然養父母對她很好，但是尋找親生父母的心願一直深埋在她的心中，她更特意申請到北京交流一個學期，希望找到自己的根。

為了尋找自己的親生父母，現在正在北京的黃中榮特別拍攝了一段視頻，拜託大眾廣泛傳播，希望有一天能夠被中國的親人看到；她在視頻中介紹說，她於1998年2月21日被送入湖北省黃岡市社會福利院，在那裡她也度過了人生中的第一年。

她說，雖然不確定自己準確的出生時間，但是根據醫生的評估，她的生日應該在1998年2月10日左右，在社會福利院的第二年2月，一對白人夫婦領養她，帶著她到了紐約；她也在養父母的悉心照顧下成長，現在已在美國加州洛杉磯大學就讀。

紐約華裔大學女生 20年前湖北育幼院被領養回中國尋根
紐約華裔大學女生 20年前湖北育幼院被領養回中國尋根
分享

今年黃中榮申請到北京交換學習，這是她第一次到中國，希望學習中國的人文與歷史，了解到自己出生的國家，而她想見到親生父母的心願也更加強烈。

黃中榮說，因為自己養父母是白人，從小就看出自己和他們外表有差別，養父母也從未隱瞞領養的事實，他們還領養了另一個來自俄羅斯的小女孩。

養父母為了不讓黃中榮因為領養感到失落，常帶著她一起閱讀有關領養兒童的書籍，還送她去中文學校學習中文，讓她了解中國文化；「我非常感謝他們待我有如親生女兒，但我內心永遠都因為沒有見過自己親生父母，缺失著一塊。」

黃中榮表示，她從沒有怪過親生父母，「他們當時應是陷入困境才不得已作出這個選擇」雖然小時候也曾經因想念他們而偷偷哭泣過，但現在她更慶幸；「我覺得自己非常幸運，能夠被領養，有機會接受到如此好的教育，但是我一直有著一個夢想，就是尋找到我的根。」

視頻最後，黃中榮希望親生父母能夠知道當年的小女嬰在尋找他們；她對著鏡頭對親生父母喊話說：「無論你們在哪裡，我愛你們」。

紐約北京華裔

相關新聞

反擊施壓？中國指控加國2人「涉入間諜行動」

2019-03-05 12:07

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55

陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

深圳地鐵金融IC卡 全線開通

2019-03-05 00:20

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

廈門小戲骨 教歌仔戲

2019-03-05 00:19

京津冀汙染排放 遠超環境承載

2019-03-05 00:19

大陸阿里山 台商櫻花茶園帶動旅遊

2019-03-05 00:18

紫金山梅盛開 吸引賞花人潮

2019-03-05 00:17

北京大興機場 6月底驗收

2019-03-05 00:17

黑龍江氣溫回升 雪鄉提前閉園

2019-03-05 00:16

北京月嫂 得提前半年預約

2019-03-05 00:15

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

香港文憑試考生 赴內地升學意願增

2019-03-04 17:15

調查指八成半男性喜歡另一半下廚 惟20%女性不懂煮飯

2019-03-04 17:14

16歲少年器捐 5受贈者組「1人籃球隊」代他圓夢

2019-03-04 16:51

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

中國年底發射嫦五 明年將發射火星探測器

2019-03-04 14:54

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

華為拖延戰術！孟晚舟反控加拿大「侵犯憲法權利」

2019-03-04 13:21

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

上海復古運動會 米奇現身

2019-03-04 00:15

五彩油菜花推手 向藍色下戰帖

2019-03-04 00:14

安徽合肥 愛心義賣助圓夢

2019-03-04 00:14

浙江菰城 旅遊節開幕

2019-03-04 00:13

中環壁畫 打卡熱點

2019-03-04 00:10

兩岸微流行／星巴克貓爪杯 大陸暴紅

2019-03-04 00:09

睡1小時後值10小時大夜班！ 護士血汗班表曝光

2019-03-03 21:44

「視水泥為瑰寶」 他倆從玩水泥到藝術家

2019-03-03 18:14

香港法治指數 亞太區排第5

2019-03-03 17:45

工人遭飛落木板擊斃遺1歲稚子

2019-03-03 17:35
看更多

熱門文章

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

加拿大前外交官康明凱遭逮 陸控竊取、刺探敏感資訊和情報

2019-03-04 19:25

被罵太商業 北京故宮火鍋 「奉旨」停供應

2019-03-05 09:11

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

對岸連江縣長抵馬祖 「雙連江」5日座談

2019-03-04 21:10

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

中共今年再降手機和網路費用

2019-03-05 11:29

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

阿里入股後…高鑫營收獲利雙降

2019-03-05 00:20

大陸人大登場 經濟成長設定6％~6.5％

2019-03-04 23:51

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

李克強：去年陸企和個人減稅降費人民幣1.3兆

2019-03-05 10:00

深圳地鐵金融IC卡 全線開通

2019-03-05 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top