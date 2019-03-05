中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國國際航空一架波音777客機，周一（4日）在前往洛杉機途中因出現貨艙火警警報，緊急降落俄羅斯阿納德爾機場。經檢查後證實警報故障，虛驚一場。事件無人受傷。

事發於周一（4日），國航一架編號為CA983、由北京飛往洛杉機的波音777客機，從北京時間晚上9時起飛。飛機飛抵俄羅斯領空後出現貨艙火警警報，機組人員緊急把飛機降落在俄羅斯阿納德爾機場。

乘客經逃生梯撤離後，消防隊伍前往檢查並無發現火災，貨艙內亦無燃燒痕跡。最後證實屬警報故障，虛驚一場。事件無人受傷。

國航微博貼文稱，3月4日國航CA983航班（北京-洛杉磯，波音777-300ER執飛），北京時間21:13從北京首都國際機場起飛。在俄羅斯空域飛行過程中，飛機出現後貨艙火警信息，機組按照火警處置程序及時進行處置。為確保安全，該航班於北京時間3月5日2:55就近安全備降俄羅斯阿納德爾機場，並實施緊急撤離程序。目前，人機安全，全體旅客已在候機樓內休息。