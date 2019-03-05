陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37 世界日報 中國新聞組／整理



日前，一則網帖披露的情況意外引起了輿論、警界和專家的爭論。文中稱，僅2月一個月，在廣西南寧的交警利用無人機，就查處了438起違停。隨後，有指這情況在中國多地也同樣上演，對此，有聲音認為新技術應用體現執法創新，但也質疑執法覆蓋面及安全性；專家稱需警惕航拍侵犯個人隱私。

多地交警用無人機執法引爭議 分享 facebook

新京報報導，「開車還敢違停嗎？連無人機都加入抓拍違法行列了。」2月28日，一則網帖熱傳，文中指出，僅2月，南寧利用無人機，就查處了438起違停。

處罰力度加大和執法範圍的延伸，引起不少當地車主的警惕。

上千份「違停罰單」 無人機「貢獻」近半

2月27日，南寧市長虹站北三支路口，顯眼位置被豎起了「嚴禁停車」的指示標誌。一輛牌號為「桂A9××66」的機動車因為違停，被正在上空執法的無人機拍了個正著。

3月1日，南寧交警部門證實，該市首個無人機「邕城飛鷹」小組，已正式入編公安局交警支隊七大隊，對違停、駕車撥打電話、不繫安全帶、不禮讓斑馬線等違法行為，進行抓拍。

從南寧交警部門獲得的一份文字材料顯示，在2月份上千份「違停罰單」中，交警七大隊利用無人機，查處機動車違法亂停438起。

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南寧一位車主蔣先生透露，自己就曾因無人機被開出過違停罰單，「沒看到貼條，就打電話諮詢，得知是無人機拍的」。

蔣先生對這樣的執法方式表達了自己的擔憂，「拍得不清晰或者監控不到的，豈不是就可以逃之夭夭，公平性得維護住，才能讓人信服」。

「處罰不是目的，重在震懾」

南寧市公安局交警支隊七大隊副大隊長謝陸軍接受採訪時表示，無人機執法，處罰不是目的，重在震懾。

記者檢索發現，無人機在全國各地，正被政府部門越來越多地運用到了執法領域。

在山東濟南，主要是對司機開車玩手機、打電話行為，進行抓拍。公開資料顯示，2018年7月31日上午7時，濟南交警隊四架無人機首次亮相配合執法，半小時內就抓拍到五起違法行為。

海南則在今年春節，面對遊客來往度假出現的繁忙交通路況，開展了無人機覆蓋執法。2019年2月2日，海南省公安廳交警總隊啟用無人機開展空中巡邏執法，延伸執法覆蓋面，共計抓拍到130起交通違法行為。

在陝西的寶雞，無人機被用來抓拍違反限行規定的車輛。2019年2月27日10時30分至11時，寶雞交警啟動無人機現場抓拍違反限行規定車輛，半小時內拍到四輛。

「拍到個人隱私算不算違法？」

有網友認為，新科技、新技術的運用，體現執法部門的創新，自然可喜。但一些網友也擔心，隱私和安全存在隱患。

網友「若風」表示，「無人機拍到個人隱私算不算違法？」網友「雲中仙」則指出，無人機在執法過程中，掉下來砸傷人責任該怎麼算？

無人機被引入城市交通管理，新執法手段受到關注同時，也引發相關討論。受不同省區市空域限制政策影響，執法覆蓋面能否做到公平公正，是否存在「執法盲區」，以及影像清晰度是否會造成對執法結果的影響等，均曾引發廣泛討論。

對此，南寧市公安局交警支隊七大隊一李姓指導員指出，無人機抓拍違停操作，是在飛行時錄一段視頻作為證據，交警再對視頻進行截圖，「交通平台審核通過後，才會錄用作為證據。」

該指導員還表示，「截至目前來說，我們的證據鏈比較完善，還沒有接到過被罰車主的投訴。」其強調，凡是在禁停路段停車，不管車內有沒有人，都無法改變違停事實。

第七大隊一工作人員稱，從無人機拍攝的畫面，能清晰地看到違法亂停車輛的車牌號。「現在攝像頭的清晰度都很高，技術問題可以說並不存在。」

該工作人員表示，無人機抓拍並非「一拍了事」，無人機傳回的數據，後台還將進行人工辨別，最大限度減少誤判率。

機場、黨政機關屬禁飛區域

隨著科技發展和民用微輕型無人機的普及，讓這一工具走進不少家庭。何時可以飛行，如何飛行，高度和適飛區域如何限定，引發一系列討論。

無人機在執法時是否會受到限制？上述李姓指導員告訴記者，確實存在一些禁飛地區，如南寧市火車東站、飛機場和部分黨政機關，「無人機到了禁飛區域，就得飛回來」，因此，無人機的執法覆蓋範圍無法做到面面俱到，而這些客流量較多的區域只能靠交警執法。

「使用無人機抓拍取證的效果還是比較好的，通過科技化手段，解決警力不足的問題」，李姓指導員說，他們仍在挖掘無人機的其他功能，「想將無人機功能擴大化，如事故現場的處理，以及今後與我們的分中心，實施遠程監控等。」

據了解，2013年11月，中國民用航空局下發了《民用無人駕駛航空器系統駕駛管理暫行規定》，被業界普遍認為邁出了無人機規範管理的第一步。從2014年8月起，中國已經開始對無人機駕駛人和無人機培訓機構頒發相應的執照。

中國政法大學傳播學研究所副教授朱巍認為，無人機目前應用廣泛，使用無人機可能涉及隱私問題，雖然是政府部門用於執法，但不少市民仍擔心，無人機的運用，對市民的安全和隱私都有威脅。

「部分地方有無人機飛行管理規定，對無人機的飛行區域、飛行高度均有限制。」朱巍指出，機場附近、重要的辦公區以及高校等地，無人機不能去，「不能為了拍罰單把所有老百姓都監控了」。

無人機抓違法 同時存在風險

朱巍認為，使用無人機抓拍違法行為，同時存在風險。「有些無人機能飛到、三四百米，涉及航空問題，一旦發生碰撞，非常危險。萬一墜毀了，往地上掉可能會砸到人。」朱巍還指出，無人機受干擾很大，出現故障後，隱私安全與技術安全可能無法保證，因此，他表示，無人機的飛行要符合當地管控制度。

此外，有業界人士指出，相對於目前無人機市場的火熱，無人機監管方面還是遠遠不夠的，政府應盡快明確相關的執法機構和監管部門，只有這樣才能更好地保障市民的安全和隱私。

中國航空法律服務中心首席專家張起淮表示，雖然此前有相關暫行管理條例出台，但就目前中國國內無人機使用現狀而言，是遠遠不夠的，比如生產、銷售的行業標準，以及監管、使用規範等，不斷有聲音呼籲制定對無人機的專項管理法規，「此外，無人機的使用，還會受到空域管制、飛行禁區等方面限制，全國尚無統一標準，已有辦法也待進一步明確、細化」。