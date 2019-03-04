港商：韓訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜宣布將於3月22日至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門。在港台灣商界表達支持，並認為韓國瑜此行有「試水溫」的意味，第一步若能成功，未來就會到上海、北京大城市交流。

香江文化交流基金會主席江素惠4日接受香港中通社訪問表示，港澳台商非常熱烈歡迎韓國瑜首訪港澳及大陸，很多台商都希望能够親睹韓國瑜市長的風采。她認為，韓國瑜此行訪港澳及大陸，大概不會談兩岸問題，而是全力拚經濟。

她說，高雄很早就想跟深圳、廈門這兩個海港城市進行更多交流，而且深圳、廈門都是台商很多的地方。韓國瑜首訪大陸選擇深圳、廈門，大有「試水溫」的意味，如果第一步成績不錯的話，韓未來可能會深入到大陸其他如上海、北京等大城市交流。

另一位自上世紀80年代已由台灣移居香港的現任香港台灣工商協會會長邱文潛受訪表示，港澳地區一直以來是台灣農漁產品非常重要的外銷市場，例如台灣的石斑魚、水果等在港澳地區早已非常暢銷受歡迎。至於深圳則是一個有著一千多萬人口的新興大都市；廈門則是跟台灣語言相通的地方，很多台灣民眾很早以前就是從福建移居台灣的，而且廈門台商很多。他認為，韓國瑜首度出訪大陸，預料會有亮麗成績，也將在這些地區掀起「韓流」高潮。