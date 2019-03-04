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互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50世界日報 中國新聞組／整理

在互聯網時代，阿姨不難找，但好阿姨依舊難求，圖為福建省的家政求職者。 新華社
在互聯網時代，阿姨不難找，但好阿姨依舊難求，圖為福建省的家政求職者。 新華社
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北京新手媽媽肖玉潔來說，「找阿姨」成為眼下最頭疼的事。三個月換了九個阿姨，面試諮詢過百個，下載的家政App塞滿手機。不看資料心裡沒底，看了卻眼花繚亂，阿姨不難找，但好阿姨依舊難求，這是互聯網時代很多家庭的真實寫照。

新華社報導，去年中國家政服務從業人員近3000萬人，市場規模約1.6兆人民幣。雖然數據大，但並不意味著真實。

平台用戶亂 評價難核實

北京某家政平台仲介李國芳說，阿姨幾個月換個公司，一個阿姨在多個平台同時求職很普遍。工作經歷、客戶評價等很難核實。「老師之間也相互推薦，別人推薦來的也只能聽一面之詞。」她說。

用戶感覺亂，阿姨也有煩惱。「只能客戶選我們，我們沒權選客戶，接完單都不知道是誰家，覺得很弱勢。」長春的家政服務員馬玲說。

培訓和認證 標準都不一

家政市場由於培訓和認證標準不統一，縱有數據卻難具說服力。吉林農業大學家政系主任吳瑩認為，市場供求矛盾原因之一是缺乏專業化培訓和統一標準。目前培訓多由家政公司承擔，一些小公司培訓技能弱、支出少、觀念差，「達到規定課時，滿足師資配備，就意味培訓完成，很少有企業將滿足雇主需求作為考核指標。」

「目前市場仍然缺乏統一的標準和規範，月嫂、育兒嫂等工種之間無明確畫分。」吉林省家庭服務業協會會長朱明忠說，管理和監督缺乏，也使得互聯網家政難向「體驗經濟」轉型。

運用大數據 評價更透明

報導指出，一些互聯網家政平台已探索與公安、衛生等部門合作，引入互聯網徵信系統。58到家負責人稱，將上線人臉識別及阿姨定位系統，確保家政人員人證真實，實時跟蹤服務質量。

數據的挖掘和應用正在展開。有家政平台上線「上戶下戶」確認系統，將平台與用戶、勞動者之間數據連通，捕捉需求，細分服務。業內人士建議，運用大數據技術構建公開透明的用戶評價體系，提升糾紛解決效率。

北京公安人民幣面試經濟

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