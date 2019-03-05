黑龍江氣溫回升 雪鄉提前閉園

2019-03-05 00:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由於氣溫回升，黑龍江雪鄉風景區已於4日起正式閉園，較去年同期提前12天。今冬運營周期109天，迎接大批遊客到訪，其中春節期間遊客接待量較去年同期增長10.75%。 中新社報導，黑龍江作為中國高緯高寒地區，每年春季乍暖還寒，在其他地區花開鳥鳴時仍冰封雪凍。今年氣溫較往年偏高，以雪鄉風景區所在的牡丹江市過去5年為例，3月初出現的最高氣溫為1℃，最低氣溫-18℃，其中2018年3月4日最高氣溫-5℃，最低氣溫-18℃。

2019年3月4日，牡丹江市最高氣溫10℃，最低氣溫-3℃，較去年同期提升約15℃。當日，以唯美雪景而聞名中外的雪鄉春意融融，該景區為給遊客記憶中留下最美的景觀而選擇提前閉園。

今年冬天，雪鄉風景區除了雪房子、雪蘑菇等景觀外，還融入更濃郁的東北風情與時尚元素。東北大秧歌、花車巡遊、民俗體驗熱鬧喜慶，還舉辦了「民俗文化旅遊高峰論壇、暢玩雪鄉冬遊記」雪鄉抖音挑戰賽、「小紅帽與童話世界」快閃以及「2019環球跨年冰雪盛典」分會場節目錄製等活動。

為提升服務質量，雪鄉依託微信公眾號建立了旅遊評價體系，遊客可以對商家進行掃碼評價，倒逼業戶提升服務質量。冬季運營期間，雪鄉風景區廣迎各國遊客，在2019年農曆除夕夜至大年初六，雪鄉入園人數83303人，較去年同比增長10.75%，刷新了春節黃金周歷史成績單。