北京大興機場 6月底驗收

2019-03-05 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸中國民航局局長馮正霖三日在全國政協會議部長通道時表示，北京大興機場將於今年的6月30號竣工驗收，今年的9月30號之前，將正式投入運行。屆時，民眾一定會有一個「四星機場」的新體驗。

中新社報導，馮正霖表示，大興國際機場是服務於京津冀協同發展和雄安新區建設的重大基礎設施建設，得到了黨中央、國務院的高度重視，中共總書記習近平2017年2月親臨機場建設工地，視察並對大興國際機場建設提出了明確要求。

馮正霖指出，目前大興國際機場的主體工程已經全部完成，現在正在進行機場的內裝修和機電設備安裝調試工作。另外，機場運行的設備設施已經進行了校驗飛行，校驗飛行在空軍和北京市政府的支持下，提前19天完成了校飛任務。現在可以確認，北京大興國際機場的設施設備符合運行條件。

在運營目標上，大興國際機場作為國家的國際航空樞紐和北京的首都機場將實現適度競爭、規模運營，這個目標就是，在2022年大興國際機場將實現吞吐量4500萬人次，到2025年將實現機場吞吐量7200萬人次，民航局根據這個運營目標，已經開始組織進行了運行方案的籌備，包括主基地公司建設，包括航權、航線、時刻資源配置方案等，都在有序進行，「我想大興國際機場在我們共同努力下，一定能夠平安地、平穩地有序運行。」

在建的大興國際機場是一家「四星機場」。馮正霖解釋說，「四星機場」就是平安機場、綠色機場、智慧機場、人文機場，而且始終以旅客為中心，以發揮綜合運輸體系中的民航的比較優勢為中心，建立國內第一個立體的、零缺陷的、無縫銜接的綜合交通體系。

他保證稱，在今年9月30號大興國際機場「鳳凰展翅飛翔」的時候，大家到新機場的時候，一定會有一個「四星機場」的新體驗。