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京津冀汙染排放 遠超環境承載

2019-03-05 00:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

經過歷時近兩年的調研，中國國家大氣汙染防治攻關聯合中心專家日前表示，「遠超環境承載力的汙染排放強度」，是京津冀及周邊地區空氣重汙染形成的主因。

中新社報導，2017年4月以來，中國展開空氣重汙染成因與治理攻關專案，彙集2000多名環境科學、大氣科學、氣象科學以及行業治理等方面的優秀科學家和一線科研工作者，建成了天地空綜合立體觀測網，集中開展聯合攻關，目前已基本弄清了京津冀及周邊地區空氣重汙染的成因。

報導引述國家大氣汙染防治攻關聯合中心副主任張遠航說，「遠超環境承載力的汙染排放強度」，是京津冀及周邊地區空氣重汙染形成的主因。

他指出，京津冀及周邊地區偏重工業的產業結構、以煤為主的能源結構、以公路為主的交通結構，導致單位國土面積煤炭消費量是中國平均水準的4倍；鋼鐵、焦炭、玻璃、原料藥等產量均占全國40%以上，大宗物料80%依靠柴油貨車運輸。

張遠航指出，受「採暖」影響，京津冀及周邊地區秋冬季細懸浮微粒（PM2.5）和有機碳、黑碳等組分的月均排放水準是非採暖季的1.5至4倍；而保定等散煤用量大的城市，上述汙染物在秋冬季的排放水準更高。

從空間分布上看，區域內汙染物排放總量大的城市為唐山、天津、石家莊、邯鄲、淄博。從行業分布來看，鋼鐵及焦化行業主要分布在唐山和晉冀魯豫交界地區；玻璃行業集中在邢台、淄博等地；石化化工主要集中在淄博、天津、滄州、石家莊等地。

他並指出，京津冀及周邊地區位於太行山東側背風坡和燕山南側的半封閉地形中，削弱了該地區秋冬季盛行西北季風的作用，「弱風區」特徵明顯，汙染物擴散條件較差。在當前高強度的汙染物排放背景下，一旦出現不利氣象條件，極容易產生本地積累型汙染。京津冀及周邊地區各城市汙染程度受到整個區域的傳輸影響，全年平均貢獻約為20%至30%。

PM2.5「二次轉化」也成為京津冀及周邊地區空汙積累過程中爆發成長的動力。

報導引述專家指出，硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽和二次有機物等快速生成助推了PM2.5爆發式成長。京津冀及周邊地區大氣中NH3的濃度顯著高於美國等發達國家和地區，處於富氨狀態，近年來區域內二氧化硫的濃度不斷下降，空氣中NH3的濃度不降反升，更加有利於硝酸鹽的形成。

張遠航指出，2017年10月至2019年3月初的秋冬季期間，京津冀及周邊地區共出現23次區域重汙染過程。對23次汙染過程的精細化定量化分析顯示，每次汙染過程都可以解釋為汙染物本地積累、區域傳輸和二次轉化綜合作用的結果。

重汙染遠航PM2.5

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