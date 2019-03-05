大陸阿里山 台商櫻花茶園帶動旅遊

2019-03-05 00:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



位於福建閩西山區的漳平台灣農民創業園，因緯度、山地氣候、產業與台灣阿里山相近，被當地台農台商譽為「大陸阿里山」，是台商個體在大陸投資最密集的區域之一、大陸最大的高山烏龍茶生產基地。截至目前，漳平台灣農民創業園年產茶1600餘噸，產值逾7億人民幣；入駐台企66家，在此創業就業的台農600多人。

中新社報導，當地台農謝東慶從2000年把台灣的富士櫻、吉野櫻、山櫻、台灣櫻等帶來茶園種植，最早是為了改善土質，發展至今成為由42個品種、10萬餘株櫻花組成的旅遊名片—台品櫻花茶園，成為網紅景點，遊人絡繹不絕。

「三百多年前大陸茶葉拿到台灣去，三百多年後我們又拿回來」。22年前，謝東慶從台灣來到漳平（永福）台灣農民創業園，秉承「同祖同宗，相同語言、文化及生活」的宗旨，創立台品茶葉有限公司。從此，謝東慶與台品高山軟枝烏龍茶一起在這片沃土扎根展蔓。 2019中國．漳平（永福）櫻花國際馬拉松賽3月3日在有「大陸阿里山」之稱永福鎮開跑。漳平在2018年舉辦首屆櫻花國際馬拉松賽後，被眾多跑者讚譽為「中國最美馬拉松賽」。（中新社） 分享 facebook

至今，台品櫻花茶園面積達1800多畝，年產茶超十萬公斤。茶園每季茶葉經過SGS國際檢測，均達出口歐盟標準，選送的高山烏龍茶在「永福杯」海峽兩岸茶王賽中獲得茶王獎，公司業務拓展至歐洲各大城市。

謝東慶回憶道，以前茶園這邊很貧窮，道路基礎建設都沒有。他說，由於農業是永續經營，很多台農三代都在大陸，甚至子女也在大陸讀書。他的弟弟、妹妹、爸爸連續三年在這裡過年，在這邊反而會比台灣更熱鬧，看到茶山在春節期間人山人海，非常高興。

謝東慶說，農業除了精耕細作、工匠精神和品質外，要有旅遊的元素，旅遊使人走進來，在這裡交匯，帶動地方產業繁榮。令他引以為豪的是，台農們到永福對於帶動地方經濟和鄉村振興發揮很大的作用，「遊客將當地的花卉、茶葉順便帶回去，這是我們未來二十幾年的目標」。

新的一年，謝東慶有新的夢想，他準備加強旅遊配套，將民宿農家樂慢慢建起來，未來高優精緻農業結合鄉村旅遊、休閒觀光、現代農業的新模式，打造「十里櫻花、萬畝茶園」的浪漫壯觀景象。