親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

深圳地鐵金融IC卡 全線開通

2019-03-05 00:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

深圳地鐵、港鐵（深圳）公司、中國銀聯日前聯合推出的金融IC卡（包括銀聯手機閃付及銀聯IC卡閃付）過閘服務，在深圳市地鐵全線網上線，助力市民便捷的出行體驗。

新華社報導，業內人士介紹，金融IC卡指的是各銀行發行的印有銀聯標識及閃付「Quick Pass」標識的芯片銀行卡（包括借記卡和信用卡）；銀聯閃付支持Huawei Pay、Apple Pay、Samsung Pay、Mi Pay等各種手機Pay，消費者無須解鎖手機和打開App，即可完成支付。使用金融IC卡乘坐地鐵，要先開通該卡的小額免密功能，並確保卡內可用餘額不低於14元。

深圳地鐵相關負責人表示，「在乘客入閘時，發卡行會先凍結深圳軌道交通線網最高普通單程票價14元，以確保卡內有足夠的支付金額，出閘後再根據實際乘車車資進行扣費，特殊情況下將延遲扣費。」

他說，乘客可使用智能設備過閘，是本次金融IC卡過閘服務上線的一大亮點。綁定了金融IC卡的智能手機或智能手表、手環等可穿戴設備，可在無網絡的條件下直接用於地鐵過閘。乘客搭乘地鐵前，可參照各設備廠商的綁定流程，提前將金融IC卡綁定移動設備。

近年來，隨著深圳市地鐵線網的不斷延伸，地鐵客流持續攀升。2018年，深圳市地鐵全線網日均客流達到512萬人次。金融IC卡過閘服務的上線，進一步完善地鐵支付方式，滿足不同乘客地鐵出行的多種需求。

深圳地鐵運營總部總經理陳琪表示，深圳地鐵近年來一直推動「運營+科技」實踐，如移動支付購取票、掃碼過閘、無人駕駛研究等項目均在不斷推進中。

中國銀聯股份有限公司深圳分公司副總經理胡筱軍說，公共交通是重要的民生工作，銀聯聯合各方創新產品方案設計，優化用戶體驗，推出多種符合交通出行特性的行業解決方案，做好公共交通領域金融服務工作。下一步銀聯將繼續推進移動支付在粵港澳大灣區公共交通領域的應用。

深圳票價港鐵

相關新聞

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

廈門小戲骨 教歌仔戲

2019-03-05 00:19

京津冀汙染排放 遠超環境承載

2019-03-05 00:19

大陸阿里山 台商櫻花茶園帶動旅遊

2019-03-05 00:18

紫金山梅盛開 吸引賞花人潮

2019-03-05 00:17

北京大興機場 6月底驗收

2019-03-05 00:17

黑龍江氣溫回升 雪鄉提前閉園

2019-03-05 00:16

北京月嫂 得提前半年預約

2019-03-05 00:15

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

香港文憑試考生 赴內地升學意願增

2019-03-04 17:15

調查指八成半男性喜歡另一半下廚 惟20%女性不懂煮飯

2019-03-04 17:14

16歲少年器捐 5受贈者組「1人籃球隊」代他圓夢

2019-03-04 16:51

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

中國年底發射嫦五 明年將發射火星探測器

2019-03-04 14:54

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

華為拖延戰術！孟晚舟反控加拿大「侵犯憲法權利」

2019-03-04 13:21

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

上海復古運動會 米奇現身

2019-03-04 00:15

五彩油菜花推手 向藍色下戰帖

2019-03-04 00:14

安徽合肥 愛心義賣助圓夢

2019-03-04 00:14

浙江菰城 旅遊節開幕

2019-03-04 00:13

中環壁畫 打卡熱點

2019-03-04 00:10

兩岸微流行／星巴克貓爪杯 大陸暴紅

2019-03-04 00:09

睡1小時後值10小時大夜班！ 護士血汗班表曝光

2019-03-03 21:44

「視水泥為瑰寶」 他倆從玩水泥到藝術家

2019-03-03 18:14

香港法治指數 亞太區排第5

2019-03-03 17:45

工人遭飛落木板擊斃遺1歲稚子

2019-03-03 17:35

香港泰拳高手 遭黑幫行刑式砍腳

2019-03-03 17:34

清代「萬壽燈」首復原 故宮將義賣助貧

2019-03-03 16:25

山寨？大白兔冰淇淋襲美熱賣 冠生園澄清：未授權！

2019-03-03 16:25

港聖保祿中學監獄式校規 疑似訓導老師：不接受就請轉校

2019-03-03 15:45
看更多

熱門文章

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

加拿大前外交官康明凱遭逮 陸控竊取、刺探敏感資訊和情報

2019-03-04 19:25

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

對岸連江縣長抵馬祖 「雙連江」5日座談

2019-03-04 21:10

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

華為財務長孟晚舟 控告加拿大：扣押侵權

2019-03-04 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top