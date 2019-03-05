深圳地鐵金融IC卡 全線開通

2019-03-05 00:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由深圳地鐵、港鐵（深圳）公司、中國銀聯日前聯合推出的金融IC卡（包括銀聯手機閃付及銀聯IC卡閃付）過閘服務，在深圳市地鐵全線網上線，助力市民便捷的出行體驗。

新華社報導，業內人士介紹，金融IC卡指的是各銀行發行的印有銀聯標識及閃付「Quick Pass」標識的芯片銀行卡（包括借記卡和信用卡）；銀聯閃付支持Huawei Pay、Apple Pay、Samsung Pay、Mi Pay等各種手機Pay，消費者無須解鎖手機和打開App，即可完成支付。使用金融IC卡乘坐地鐵，要先開通該卡的小額免密功能，並確保卡內可用餘額不低於14元。

深圳地鐵相關負責人表示，「在乘客入閘時，發卡行會先凍結深圳軌道交通線網最高普通單程票價14元，以確保卡內有足夠的支付金額，出閘後再根據實際乘車車資進行扣費，特殊情況下將延遲扣費。」

他說，乘客可使用智能設備過閘，是本次金融IC卡過閘服務上線的一大亮點。綁定了金融IC卡的智能手機或智能手表、手環等可穿戴設備，可在無網絡的條件下直接用於地鐵過閘。乘客搭乘地鐵前，可參照各設備廠商的綁定流程，提前將金融IC卡綁定移動設備。

近年來，隨著深圳市地鐵線網的不斷延伸，地鐵客流持續攀升。2018年，深圳市地鐵全線網日均客流達到512萬人次。金融IC卡過閘服務的上線，進一步完善地鐵支付方式，滿足不同乘客地鐵出行的多種需求。

深圳地鐵運營總部總經理陳琪表示，深圳地鐵近年來一直推動「運營+科技」實踐，如移動支付購取票、掃碼過閘、無人駕駛研究等項目均在不斷推進中。

中國銀聯股份有限公司深圳分公司副總經理胡筱軍說，公共交通是重要的民生工作，銀聯聯合各方創新產品方案設計，優化用戶體驗，推出多種符合交通出行特性的行業解決方案，做好公共交通領域金融服務工作。下一步銀聯將繼續推進移動支付在粵港澳大灣區公共交通領域的應用。