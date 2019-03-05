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廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22聯合報 中新社

廣州正試點運營首批智慧路燈，該智慧路燈集合了視頻監控、基站、道路指示牌、電動汽車充電等功能，民眾還可以在路燈基座的觸摸屏上查閱路況、搜索城市信息。

中新社
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