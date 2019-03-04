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廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18香港01 記者郭顥添／報導

被告洪智聰在九龍城法院承認製作及管有兒童色情物品等罪名。 香港01資料圖片
被告洪智聰在九龍城法院承認製作及管有兒童色情物品等罪名。 香港01資料圖片
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年輕廚師為想得到男童裸照，不惜扮少女在facebook開設帳戶，並向不同男童發交友邀請，然後誘對方向他發放照片，惟他向一名11歲男童埋手時，卻不知該男童的帳戶實為男童父親所管理，男童父將計就計，並反叫廚子說出手機號碼，廚子不虞有詐提供資料，最後反遭男童父報警遞著。男子今（4日）在九龍城法院認罪，裁判官把案押後至本月18日判刑。

被告洪智聰(20歲)，承認促使16歲以下人士製作兒童色情物品，及管有和發佈兒童色情物品等三項罪名。

為兒開帳戶遇少女交友邀請

控方案情指，一名父親2017年起為其11歲兒子開設facebook帳戶，並在帳戶中發佈兒子的照片，至去年12月，其兒子的戶口收到一名少女的的朋友邀請，其父代子答應。

剛相識即問是否有恥毛

惟交上「朋友」後，該少女不住問其兒子的年齡，又問他是否有恥毛。之後更開始問他索取裸照，該父親未有回覆，少女便向男童的帳戶發出一張女童私處的照片。男童父見狀，便遊說對方說出手機號碼，然後報警。

被告直認要相作手淫

警方在被告工作的地點將他拘捕，被告被捕後承認連續在數月內，於facebook傳冒充少女，並以女童下體照發放給男童作「餌」，希望對方把下體照傳回給他，讓他可「睇住嚟打飛機」。警方其後在被告手機中發現51張包括兒童私處的照片，及8段男童自瀆的影片。

求情指父為同性戀

被告曾因遊蕩罪被判感化一年，並在感化令期間犯下本案。

辯方律師求情時稱，被告的父母經常吵架，去年二人關係更見惡劣，期間其父聲稱是同性戀並離家出走，被告亦在期間犯案。裁判官遂決定先索閱感化官、勞教中心、教導所及心理等報告後判刑。

文章授權轉載自《香港01》

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