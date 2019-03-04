調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38 香港01 記者王潔恩／報導



調查發現，有六成人認為，自由行旅客數目已超出香港可承受的能力。 香港01資料圖片 分享 facebook 內地旅客來港人數近年持續增長，引起不少社會問題及爭議。香港中文大學亞太研究所一項有關內地自由行的調查發現，有約六成市民承認自由行帶旺本地消費，但同時亦有六成人認為，自由行旅客數目已超出香港可承受的能力。

另外，亦有三成人認為自由行實施後，對內地旅客的印象變差，有四成人認為應收緊自由行政策。

逾半受訪者指自由行影響日常生活

香港中文大學香港亞太研究所於上月以電話形式，訪問了709位18歲或以上的市民。結果顯示，有六成受訪者同意內地自由行旅客數目，已超出香港可承受的能力，表示不同意的只有13.5%。同時，逾半受訪者認為，在他們居住的社區，自由行旅客已對日常生活造成不便。

不過，受訪者對自由行的看法有較大分歧。當被問及自由行是否能帶旺本地消費時，有約六成人表示同意，更有四成人稱自由行有助改善本地就業。對於自由行可為香港帶來較多好處或壞處時，各有三分一支持者，而感到好壞參半的也約佔三成。

逾四成受訪者建議收緊自由政策

調查又指，自由行實施以來，有逾四成人表示對內地旅客的印象並無改變，逾三成人則印象變差。對於應否收緊自由行政策，45.4%受訪者主張維持不變，43.3%認為應予以收緊，僅8.1%建議進一步擴大。

此外，當被問到收緊自由行政策對本地零售、旅遊及相關行業會造成負面影響時，仍有近九成人支持應收緊政策。

文章授權轉載自《香港01》