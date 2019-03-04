香港文憑試考生 赴內地升學意願增

2019-03-04 17:15 世界日報 香港新聞組／香港4日電



學友社早前以問卷形式調查文憑試考生升學意向，發現今年考慮內地升學比例較去年上升1個百分點至20%，而考慮台灣升學則較去年下降了3個百分點至22%。學友社說，學生的考慮因素，包括收生要求、學費和學習環境；至於大灣區的發展前景，現階段對學生的決定影響不大，較多學生仍專注於一線城市。

綜合媒體報導，學友社學生輔導顧問吳寶城指，調查又發現，30%受訪者因學習環境好而考慮內地升學，上年則只有21%。他認為，這與過去數年教育局、學界及不同團體舉辦不少內地交流團，以及加強兩姊妹學校的關係有關，增加了不少互動關係。

至於學生對台灣升學方面興趣減少，吳寶城認為與發展機會不明朗及學費差距收窄有關。

報導指出，他說過往不少赴台升學的主要賣點是「學費較便宜而選擇多」，但隨政府推出不同本地專上課程資助計畫，如擴展SSSDP規模及免入息審查資助計畫等，本地升學花費較以往減少，因此因學費便宜而選擇到台灣升學的學生由去年57%降至35%。

應屆文憑試考生虞仕駿對後台設計有興趣，除報讀了香港演藝學院外，亦報了台灣的大學。

據報導，他指選擇赴台升學除了因學費便宜外，亦因台灣的大學有其感興趣的科目，亦了解過當地工作環境，決定讀書後留在台灣工作。

不過，他亦擔心文化差異、語言隔閡等問題，坦言若同時獲兩地院校收取，將選擇留在港讀書。

報導指出，另一位應屆文憑試考生張梓瑩除Jupas外，則有報讀內地的大學。她指，對商科有興趣，認為內地有很多新興企業，提供不少工作機會，相信到當地讀大學能及早適應環境。