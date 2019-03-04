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持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 歹徒搜50萬逃逸

16歲少年器捐 5受贈者組「1人籃球隊」代他圓夢

2019-03-04 16:51世界日報 中國新聞組／北京4日電

WCBA中國女子籃球聯賽全明星賽，日前出現一支由大叔、青年、小女孩所組成的五人球隊，這五人其實是接受器官捐贈重獲新生的受贈者，為了紀念遺愛給他們的16歲湖南長沙籃球少年葉沙，特地組隊替他圓夢。

香港01報導，葉沙是名成績優異、熱愛打籃球的學生，不幸在2017年4月27日因突發腦溢血離世，葉沙父母決定實現兒子生前救死扶傷的願望，分別捐贈出心、肺、肝、2個腎臟和一對眼角膜給7位病患。

據報導，葉沙曾夢想和職業籃球員比賽，其中5名受贈者組成「葉沙」籃球隊，並以葉沙捐出器官的那一日作為球衣號碼。

當天球隊還準備了一件16號球衣留給葉沙，當現場大屏幕播放出「一人球隊」的故事，感動了全場，5名球員已決定在每年4月27日相聚，一同紀念葉沙。

報導指，賽後葉沙的爸爸寄了一封感謝信給五人：「葉沙在我身邊生活了16年，而今我將這16年的感情揉成了若干份，分派到你們身邊，陪伴在你們左右，願你們帶著葉沙的眼去感受燦爛的陽光，帶著葉沙的心去感受多彩的世界，是你們用自己的親身行動，延續著葉沙年輕的生命，從而時常喚起我和葉沙媽媽對葉沙真切的回憶，彷彿葉沙回到了我們身邊，從未走遠。」

器官捐贈北京香港

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