調查指八成半男性喜歡另一半下廚 惟20%女性不懂煮飯

2019-03-04 17:14 香港01 記者王潔恩／報導



香港藝人黃翠如今日（4日）亦有出席煤氣烹飪中心活動。香港01記者 王潔恩／攝影 分享 facebook

香港人生活忙碌，不少情人及夫婦都無時間烹飪，被逼外出用膳。煤氣烹飪中心早前委托生活易進行問卷調查，發現有逾4成女性不定期下廚，甚至有5%人從未入廚，外出用膳及到雙方父母家「搭伙」成為女性與另一半解決晚餐需要的方法。

不過，原來廚藝在兩性關係中非常重要！有超過八成半男性喜歡另一半下廚，更有逾七成男性鼓勵另一半學習烹飪。同時，有超過八成的受訪男女認為廚藝了得是「好情人」的因素。

香港煤氣烹飪中心早前委托生活易進行問卷調查，訪問了近700位香港情人及夫婦，了解他們的飲食習慣和入廚經驗。

七成女性因工作忙碌少下廚

結果發現，有逾4成女性不定期下廚，甚至有5%人從未入廚。有七成受訪女性認為，工作忙碌是她們少有下廚的主因，共佔72%；「不懂煮飯」亦佔20%，而外出用膳及到雙方父母家「痴餐」成為她們與另一半解決晚餐需要的方法。

廚藝了得是「好情人」因素

調查亦發現，不少男性都喜愛伴侶烹飪。當中有86%男性喜歡另一半下廚，74%男性鼓勵另一半學習烹飪，亦有超過八成的受訪男女認為廚藝了得是「好情人」的因素。結果又指，逾九成受訪女性曾為對方下廚，七成男性曾讚賞伴侶廚藝。

在眾多菜式中，有73%的受訪者表示，中式家庭小菜是最有興趣學習的菜式，第二位則為西餐。圓滿關係中心總監暨心理輔導學家蔡綺文指出，為伴侶下廚有助增進感情，讓雙方感受到愛與被愛，而一同烹飪亦可增加身體接觸，過程互相讚賞，有助促進感情。

她又指，過去曾有妻子產子後，將全部精力放於子女身上，無暇下廚，與丈夫關係大不如前。後來二人與她會面後，決定一同抽空烹飪，雙方關係得以改進。

煤氣烹飪中心將加推「好情人烹飪證書課程」，將以「日常小確幸」、「幸福的一麵」、「親愛的紀念日」、「浪漫早午餐」、「留下好印象」為主題，費用2,500元，教授各種菜式及烹飪技巧，並會邀請學員另一半擔任考核官。

圓滿關係中心總監暨心理輔導學家蔡綺文指出，為伴侶下廚有助增進感情。香港01記者／王潔恩 攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》