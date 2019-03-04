中國年底發射嫦五 明年將發射火星探測器

2019-03-04 14:54 世界日報 北京4日電



全國政協委員、中國探月工程總設計師吳偉仁3日在兩會「委員通道」應詢表示，中國今年底準備發射「嫦娥五號」，實現中國首次月球採樣返回。另外，明年將發射火星探測器，實現火星環繞、著陸和巡視探測。

中國明年發射火星探測器 分享 facebook

香港大公報報導，吳偉仁稱，中國今年準備發射嫦娥五號，實現在月球採樣返回，中國因此有可能成為美國和俄羅斯之後第三個採樣返回的國家。這將有望實現中國開展航天活動以來四個「首次」：首次在月球表面自動採樣；首次從月面起飛；首次在38萬公里外的月球軌道上進行無人交會對接；首次帶著月壤以接近第二宇宙速度返回地球。

據報導，針對嫦娥四號和「玉兔二號」的進展，吳偉仁透露，玉兔二號月球車已於2月28日10時51分自主喚醒，中繼前返向鏈路建立正常，平台工況正常，目前正在進行狀態設置，按計畫開始第三月晝後續工作。這段時間取得很多科學數據，中國會向國際開放。

新華社報導，吳偉仁還指出，中國將在2020年發射第一個火星探測器，在火星著陸並巡視探測。同時，中國科研人員還在研究制定未來的太陽系探測規畫。

此外，中國航天科技集團表示，今後，中國航天的表現將會更加精彩。集團公司宇航發射繼續開啟「30+」模式，計畫全年實施30餘次宇航發射，共發射航天器50餘顆。其中，長征五號乙火箭、空間站核心艙、長征五號火箭、嫦娥五號探測器、北斗衛星、高分七號衛星，以及長征十一號海上發射、捷龍一號首飛、長征火箭300次發射等任務尤引人關注。

據透露，載人航天工程長征五號乙運載火箭已全面進入試樣研製，空間站核心艙研製工作按計畫順利實施，後續將開展發射場合練及首飛任務前的準備工作，為空間站建造階段全面展開奠定基礎。