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驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共中紀委、監察委官媒「中國紀檢監察雜誌」近日公佈一名逃跑官員落網始末。案情指，前雲南省農村信用社聯合社黨委書記、西南林大校長蔣兆崗因涉嫌受賄被查後，逃匿20天，最終被雲南省紀委監察委抓獲。

香港01報導，蔣兆崗被抓時的身份是西南林業大學黨委副書記、校長，但此前他曾擔任該省第一大金融機構——雲南省農村信用社聯合社的黨委書記。而當時，農信社的另外兩名高層已落馬。

去年5月9日，雲南省紀委監察委正式決定對蔣兆崗採取留置措施。但專案組人員給他打電話無人接聽，命其妻發短信他也不會。這時專案組判斷為失聯，但尚無法判定為潛逃，馬上以監委名義協調公安機關採取偵查措施。

去年5月10日上午，西南林業大學有一個蔣兆崗應該參加的重要會議，專案組人員提前去學校蹲守，直到會議開始蔣還是沒有現身。專案組馬上向省紀委監委領導彙報，此時，蔣被定性為潛逃。

省監委隨即成立追逃小組，於下午6點向省公安廳出具《雲南省監察委員會決定通緝通知書》。四個多小時後，省公安廳發布網上追逃和通緝令。

因蔣是省管幹部，一旦逃到境外，將對國家安全產生危害，於是將通緝令定為「A級」：雲南省內各地啟動檢查出入車輛、交通要道；民航、鐵路篩查幾十萬張人臉，蔣的頭像貼滿大街小巷。

過程中，一直不見人影的蔣兆崗遭已透過在紀檢部門安插的眼線，獲知自己即將被留置的消息。他即刻出動，躲藏到早已購買的商住兩用公寓中。該公寓樓內有許多小公司、雜貨店，人員眾多，交通便利，可謂「大隱隱於市」。

但辦案人員發現蔣妻一部早已不用的手機內有一條短信：請開鎖公司打開某公寓住所的門。這正是蔣兆崗藏匿的地方。

於是，在去年5月31日凌晨，幾名「雲豹」突擊隊員安靜迅速地從該公寓12層頂層滑下，破窗而入三樓一個房間，像刑偵電影情節一樣，抓捕到藏匿其中的蔣兆崗。

案件至此並未結束，雲南紀委監察委意識到一定有「內鬼」，蔣兆崗才可能迅速逃跑。因此，紀委監察委立即將專案組全員換血，另成立「5·09」專案組，並偵查出「內鬼」：一名年輕的紀檢監察幹部黃某（已另案處理，判處有期徒刑）。

2018年11月22日，檢察院對蔣兆崗提起公訴。在法庭上，蔣兆崗陳述了兩層意思，一是認罪悔罪、認罪服法，二是希望法官看在他後期主動交代的態度上，能對他從輕處理。

前雲南省農村信用社聯合社黨委書記蔣兆崗逃匿20天，最終被抓獲。圖/香港01
前雲南省農村信用社聯合社黨委書記蔣兆崗逃匿20天，最終被抓獲。圖/香港01
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