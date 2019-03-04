提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



提倡南寧青年力量，桂台僑青合作共贏，希望能創造出廣西更多發展與無限的可能，由南寧各行業菁英3日分享過往創業甘苦談，並在「青年力量」創業項目路演的創業路上，互相抱團扶持。

活動由廣西亞太商會主辦「合作共贏、創業幫扶」創業微論壇，廣西僑聯青年委員會，南寧台商協會青年委員會和公共關係委員會共同協辦。

南寧台商協會公共關係委員會執行長胡琮偉，提到自已創業的維領品牌，主推氣泡產品路演創意居住與展覽案例，並從經營海景氣泡酒店專業運營商，分享了目前非常有未來的酒店新概念「氣泡酒店」造新型態旅遊模式，將為美麗廣西的旅遊市場投下震撼彈。也讓來自各界企業家與投資人，感謝領導嘉賓提問與互動。希望帶給廣西這片樂土不一樣的創新特色居住的方式。

廣西僑聯青年委員會莫錦策，是來自泰國的華人到廣西創業，從事天然乳膠寢具，該品牌歐帕卡（ALPACA）天然乳膠寢具，連續四年泰國7-11連鎖店乳膠寢具銷售最佳業績，100%復購率和零投訴。

莫錦策開頭問了大家一句：「今天起床開心嗎?」，莫錦策指出，開心是人們生活非常重要的目的，一段好的睡眠品質，分享好的睡眠品質，將決定一天開心與否，ALPACA床墊枕頭四年來0差評、0投訴，全來自於他對分銷商的嚴謹管理，並且曾上央視四台「世界聽我說」向全球華人薈聚發聲，相信廣西發展潛力巨大，大家可善用好南寧渠道。

在廣西出版社市場中創新轉型成功的漓江書院，由執行總監于媛媛，分享在短短一年時間，如何在廣西快速發展成在文創領域的領頭羊，不斷為閱讀行為的宣傳，將閱讀與許多有趣元素結合，使閱讀這件事，變得更有趣

于媛媛指出，讓閱讀創造無限可能，讓廣西的全民閱讀成為習慣，創造南寧的文化底蘊，為愛書又懂書的人提供場所，一座城一本書，為南寧這個城市留下一盞閱讀的燈。

與會的南寧台協副會長暨公共關係委員會主委林大為表示，廣西南寧目前位於粵港澳大灣區和東協自貿區的連結橋樑樞紐地區，廣西積極「南向、北聯、東融、西合」的開放發展新格局，作為廣西台商企業家，在未來的競爭市場，要與更多的海歸人才與僑青等群體接軌。