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睡1小時後值10小時大夜班！ 護士血汗班表曝光

2019-03-03 21:44香港01 鄭翠碧／報導

一般而言，護士輪班制度可稱為「APN」，每名護士每周要返早更、下午更及通宵更。 ...
一般而言，護士輪班制度可稱為「APN」，每名護士每周要返早更、下午更及通宵更。 圖／取自香港01
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瑪嘉烈醫院一名男護士前天（1日）被發現在家中猝死，其同住朋友透露死者離世前需「追更」工作，並常說很累，需要靠安眠藥才能入睡。其死因仍有待驗屍確定，不排除「過勞死」。

香港01》取得一些公立醫院護士編更表，顯示令人難以置信制度，有護士晚上9時收工，翌日「追更」早上7時便要返回醫院工作，到下午2時落班後，同日晚上9時又要返工，而且要通宵工作至翌日早上7時才下班。雖然通宵更後當日不再工作，但在三更之間的兩個放工時段，分別只隔10小時及7小時。

有護士組織成員指，不時聽到前線護士形容輪班制「不是追更，是追命」，下班後過了數小時又要再上班，部分人更難以入睡，「放工後個腦仲會諗有冇做漏嘢，冇辦法瞓覺！」休息時間不足，更令護士出現焦慮、手震，「冷靜嘅人都會做到黐線！」加上近年公院服務需求愈來愈大，護士工作量及壓力都極為沉重，並影響到對病人的服務。

一般而言，護士輪班制度可稱為「APN」（早更、下午更及通宵更），每間醫院、每個病房的實際工作時間略有不同。

編更以PAN三日組合循環

一般更表會編排為「PAN三日組合」形式，即第一日返P更，晚上9時收工；第二日返A更，早上7時開始工作，與第一日只隔10小時；但下午2時下班後，相隔7小時後即要返N更，由同日晚上9時工作至翌日早上7時，這就是組合的第三日，而非第三日晚上9時開工。第三日早上收工後同日不用再工作，這就完成一個PAN三日組合循環。

至於第四日通常獲安排返P更或放假，即每返完一次通宵，有一日半至兩日假期。

《香港01》取得的一個病房護士編更，顯示十多名護士，每人每周都要返「PAN三日組合」；有的會安排在返N更前，連續兩日返A更早更（即AAN形式），減少追更，但多數都是PAN形式。

「護政」成員趙淑華舉例，更表亦可以編排成PPAAANP的模式，十分有彈性。香港護士總工會會長蘇肖娟就指，N更後當天不用再上班，可稱為「睡眠日」，而每周另有1天假期。

睡一小時 直踩10小時通宵

趙淑華現時為公院兼職護士，她接觸到的不少前線護士，都曾大吐苦水，直言輪班制度十分辛苦，更形容「不是追更，是追命」。她解釋，例如在P更後需返A更，但需時乘車、梳洗，實際上可以睡覺或只有約5小時。而返A更後需返N更，但下午時段或因家中環境嘈吵而難以入睡，「有人只睡到1小時，但之後要直踩10小時，但我們不是做看更般可以坐！」

她更透露，部分護士即使有時間睡覺亦無法即時入睡，腦海中不期然就會想起工作情況，「剛替病人急救完，腎上腺素都上升了，不是說睡就可以睡到，又會不斷想有沒有做漏什麼。」壓力大、睡眠差令護士都變得焦慮，「有人好容易好緊張，做事更會手震！」

有人只睡到1小時，但之後要直踩10小時（通宵），但我們不是做看更般可以坐喎！

「不可以說習慣咗就代表屬正常」

有人認為護士沒有「追更」，每周必定工作44小時，有人亦指做護士就應對於工作模式及壓力有心理準備，但趙淑華就反駁，「好明顯是追更，看看48小時內返幾多小時就知！不是說做到這份工就要承受到壓力，而且都是有心做才承受不到(壓力)，如果好HEA(馬虎)做，就承受到啦，不可以說習慣咗就代表屬正常。」

她表示，加上近年服務需求增多，醫院需要加快病人流轉，盡快安排出院，以致護士的工作大增，如通知家人、處理文件等，工作環境比以往更差，令護士難以集中精神，對病人亦造成影響。她指多年來曾有人提出改善輪班制，但亦只能帶來微調，如把A更工時稍為縮短。

急症室護士：同事需服安眠藥協助入睡

一名急症室護士在其Facebook專頁「急症室日務」中，亦同樣指出護士在下班後難以立刻入睡，部分同事需服安眠藥，睡覺也成為一種壓力，「如果你遲到唔知醒，你估會點？體諒你前晚返工辛苦，放工返去休息唔夠？會嗎？」

香港大學醫學院麻醉學系一份研究就指出，熬夜工作會令DNA斷裂率、損傷大增，或會增加患癌症的風險。

60年代​前已實行 為方便照顧同一組病人

護士總工會會長蘇肖娟表示，早在她入行時，即1960年代，APN的制度早已實行，設立這種制度是因可以便利工作。她解釋說，如返P更後，只隔一個晚上就再上班，護士需要了解的病人就只有晚上收入的新症，「護士對的是同一組病人，不用重新熟悉整個病房的病人，醫生來巡房也可告訴醫生病人有甚麼好了、差了。」她並指，如改為長期返某個更別，對大家都不公平。

另外，食物及衞生局副局長徐德義昨天出席活動後表示，對瑪嘉烈醫院男護士猝死感到惋惜；被問到事件是否反映編更出現問題，或護士工作量過大時，他指事件暫屬個別個案，當中原因仍在調查，由警方跟進，目前不便評論案件的細節，但整體來說是服務安排的問題，了解到近月有醫護人員表達訴求，醫管局正跟進。

圖／取自香港01
圖／取自香港01
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工時過勞死醫護人員睡眠香港
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