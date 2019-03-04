五彩油菜花推手 向藍色下戰帖

2019-03-04 00:14 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北-德陽報導



又到了油菜花綻放的時節；你可曾想像過，金黃色的油菜花也會有「五彩斑斕」的顏色？近日位於四川德陽的什邡市，年逾七旬的高級農技師李孝楠，再次收到喜訊：他耗時30餘年研發的五彩油菜花，再次獲得大陸農業農村部的肯定，收到了多個品種的「植物新品種權證書」。 粉紅油菜花「笑春風」，獲植物新品種權證書。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

近年來，每到春暖花開的季節，李孝楠在當地的研發基地油菜田，吸引大量遊客賞花拍照；紅色、白色、粉色…，這就是李孝楠多年來潛心成功研發的五彩油菜花。據他介紹，1982年，他無意間看到油菜開了白花，聯想到菊花是類胡蘿蔔素控制的，可以演變成多色；菜花也是類胡蘿蔔素控制，有可能變成其他顏色。

通過不斷培育研發，到目前為止，李孝楠及其團隊已成功培育出五彩油菜花新品種30餘個。2017年3月，這種開彩花、產量和出油量均有所提升的油菜品種，迎來了大陸農業部的專家。經過實地考察、座談等方式，五彩油菜「十方虹」首先獲得了由大陸農業農村部頒發的「植物新品種權證書」。

不久前，粉紅油菜花「笑春風」、吊鐘型紅色油菜花「幽紅」、雙色油菜花「蝶戀花」以及深紅色油菜花「十方虹2號」4個品種，也都獲得了「植物新品種權證書」新品種研發獲得保護和肯定，也進一步激發了李孝楠的勁頭；他心中還有一個夢想：「我要把油菜的三原色搞出來。」

李孝楠說，三原色是色彩中不能再分解的三種基本顏色，可以混合出所有顏色；目前，他已經研發出除了藍色以外的其他兩種色，「如果藍色的油菜花研發成功了，到時候油菜花的世界就是五彩繽紛了！」