「視水泥為瑰寶」 他倆從玩水泥到藝術家

2019-03-03 18:14 香港01 李家偉報導



馬祖輝（左）及劉頌銘（右）兩人現職建築師樓助理，成為了朝九晚六的典型上班族。記者吳鍾坤／攝影 分享 facebook

普遍人對水泥的印象，離不開灰沉沉、硬蹦蹦、沉悶單調。然而原來水泥除了可以成為建築物，也可以成為藝術品。

馬祖輝及劉頌銘剛從碩士課程畢業，兩人除了是建築師助理，下班後更是水泥「發燒友」；兩人視水泥為瑰寶，甚至通宵達旦設計水泥裝置，除了希望表現水泥的美，兩人更希望以自己作品打響名堂：「想用我哋嘅作品話畀大家聽，玩水泥真係可以做到藝術家！」

80公斤重、由一層層的水泥構建出的水泥畫，描繪出山河氣勢；作家並非聲名顯赫的藝術家，卻是兩位二十餘歲的「水泥佬」。馬祖輝及劉頌銘兩人從香港專業教育學院就讀建築相關的課程時認識，其後一直進修，現時已入職建築師樓擔任助理，更正式成立了個人工作室，至今已達兩年多。

要細數兩人與水泥的緣分，原來要追溯到大專時期。兩人在大專就讀相關的課程時，曾在課堂上做過「倒水泥」、「壓磚仔」、「紮鐵」、「釘板」等等的作業，馬祖輝直言當時已感到水泥這種物料十分有趣及特別。隨著進修了解到不同的建築設計，他慢慢發現到水泥的可塑性原來可以活用在現實當中，而自己亦嘗試用水泥製作成品。

水泥雖有規限 卻能完美捕捉不同物料質感

業餘「玩水泥」逾兩年，馬祖輝直言水泥有很多局限，如「水泥係倒模出嚟，有模先可以形成形態」，但他指特別的地方是水泥的規限，竟然成為了另一種表現其特性的方式。他解釋，無論用任何的物料作為模具，水泥都可以完美地捕捉到物料的質感，如用木質模具，成品就會有木紋在表面；而在水泥中沙石及水的份量亦會影響成品的粗糙感。

冀盡快考獲建築師資格 其後開始全職水泥創作

建築與水泥密不可分，也難怪鍾愛水泥的兩人也希望盡快成為一個註冊建築師。馬祖輝認為，建築師的專業不受年齡影響，因為每設計一款建築，就會更了解該建築的用途；而隨著工作的時間愈久，見識到的建築、事物、設計更多。他直言「老嘅建築師就好似一本百科全書！」兩人都希望盡快考獲建築師資格，並其後開始全職做水泥創作。馬祖輝指，也許以後要慢慢思考如何發展事業，但仍想在水泥創作上發展更多不同的方向。

水泥興趣 每日朝九晚十二持續不斷

兩個「水泥佬」現時在建築師樓擔任助理，是朝九晚六的典型上班族。除了是為了慢慢熟習建築師的工作，也是為考取建築師註冊牌照做好準備；雖然，晚上下班本應好好休息，但兩名「水泥佬」卻選擇回到工作室，繼續為他們的業餘興趣打拼，一直「玩水泥」至凌晨，所以實際上他們是「朝九晚十二」；連星期六、日的假期，他們都表示若非有約，多數都是在工作室渡過。雖然身兼兩職，但扣除租金、水電費、材料等收入，兩人披露其實工作室也只是剛好做到收支平衡。捱更抵夜，收入卻原來分文不增。

兩人「玩水泥」不忘講究，皆因他們深信水泥其實與大理石、瓷磚等建築材料一樣美，在建築時不需要用油漆或石磚覆蓋，希望讓其他人更明白「水泥絕對唔輸蝕比其他建築材料」。

願為水泥而通宵達旦，原來只是因為一句批評：「水泥都可以做到藝術家？」馬祖輝指由創立工作室至今，已聽過不少這樣的網上留言。然而他表示「我自己覺得我都係一個藝術家。」並非因為他高傲，馬祖輝解釋，建築學的學生所造的作品是可以住人，其實是一種可以用的藝術品。為之瘋狂，他直言是因為十分熱愛水泥；「想用我咃嘅作品話畀大家聽，玩水泥真係可以做到藝術家！」

馬祖輝及劉頌銘在大專相遇，從此一拍即合成為了好朋友及好同事。記者吳鍾坤攝／攝影 分享 facebook

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