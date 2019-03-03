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工人遭飛落木板擊斃遺1歲稚子

2019-03-03 17:35世界日報 香港新聞組／香港3日電

觀塘月華街2日發生奪命工業意外，上午10時許，一名42歲丁姓工人在凱滙地盤位置被木板擊中頭部，當場陷入昏迷，送院搶救惜傷重不治，死者是家中的經濟支柱，遺下妻子及三個兒子，年紀最小的只有1歲，其胞姊認屍後傷心欲絕。

香港01報導，觀塘裕民坊目前正在推行重建計畫，該名工人負責泥水工序，在8樓工作時遭一條一尺半長乘兩吋寬的木板擊中頭部，重創飛墜6樓後昏迷，梁姓男工友見狀連忙報警，將其送院搶救，惜最終不治。警方經調查後相信事件無可疑，列作工業意外處理。

據報導，丁男入行多年，其妻身在內地，正趕回香港了解事件。工業傷亡權益會表示，已派出組織幹事趕赴醫院，為家屬提供緊急意外支援及一切必要的協助，並要求勞工處及警務處徹查事件是否涉及人為疏忽。

工聯會副會長兼建造業總工會顧問周聯僑表示，丁男當時在8樓間進行俗稱「包角」的泥水工序，懷疑當時23樓進行木模板工序時，木板意外墜落造成意外。報導指出，按照一般施工程序，上面有施工進行，下方不應有工人開工，若工程進度需要，必須充分評估安全風險，棚架工作台須密封，並做好保險棚，慎防木方或其他雜物墜下擊傷他人。

報導稱，周聯僑呼籲承建商有責任提供安全的工作環境給工人，工人在外牆工作時必須留意周邊工作環境，若發現有安全隱患，要立即停工或是拒絕工作。

香港觀塘經濟
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