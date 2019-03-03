香港泰拳高手 遭黑幫行刑式砍腳

2019-03-03 17:34 世界日報 香港新聞組／香港3日電



香港泰拳高手、曾參與多項泰拳賽事屢創佳績的王康達，2日於尖沙咀街頭被5名刀手拖下車，以行刑式手法狂砍雙腳，被送往伊利沙伯醫院治理，預料康復期至少長達一年，日後恐影響其拳擊生涯。據了解，事件涉及兩個黑社會派別之間的衝突，分別是新義安「恪文」及勝和。據悉雙方本來只是口舌之爭，後來演變刀光劍影的廝鬥。

香港01報導，油尖警區助理指揮官(刑事)曾仲斌表示，2日晚上9時許，24歲王康達駕駛私家車準備接載朋友時，5名男子以錘仔及刀施襲後，立即登上私家車沿加連威老道向漆咸道南方向逃去。此案共有三名本地男子被捕，涉嫌傷人及刑事毀壞。

報導說，附近一店鋪職員透露，昨晚目擊王男中刀後沒有即時倒地，而是在「單腳跳」跳離現場至飾品店，「看他流了好多血，覺得他好慘！」另一名目擊者指，當時傷者跌跌撞撞，幾度跌倒在地。

警方經初步調查，懷疑這次案件與上月21日深水元州街近興華街發生的一宗傷人案有關，該案受害人的手部嚴重受傷，警方相信兩宗涉及兩個不同的黑社會派別的衝突。

據報導，該宗案件發生於快餐店麥當勞內，一名26歲卓姓男子在店內用餐時被三刀手襲擊砍斷手指。這宗案件，警方在上月25日下午於香港仔拘捕一名24歲高姓男子，他涉嫌傷人，已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

蘋果日報報導，香港泰拳理事會主席冼林沃稱，王康達是其師弟鄭家明的徒弟，印象中「比較少出聲，不會撩事鬥非」。王康達去年代表香港出戰「東亞泰拳錦標賽2018」，但今年的賽事則沒上榜。

報導稱，冼林沃表示，不清楚王康達的家庭背景，也不知道他的工作詳情，對於打拳予人「爛仔」的感覺，冼林沃認為「任何運動或範疇都有好人有壞人，現在的泰拳好廣泛好普遍，推廣到社區，是健康正常的運動。」他不排除是個人問題，因為「後生仔有可能被利用」。