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蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

同任人大代表和政協委員 這兩位大陸部級官員是誰

2019-03-03 12:21聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸全國「兩會」今天登場，政協第十三屆全國委員會第二次會議今天下午3時開幕。大陸媒體指出，今年有兩位一人身兼同級人大代表和政協委員的部級「雙跨」者，分別是中央統戰部副部長鄒曉東以及中國社科院院長謝伏瞻。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」指出，日前，中央統戰部副部長鄒曉東被增補為第十三屆全國政協委員，並出任第十三屆全國政協副秘書長。鄒曉東同時是十三屆全國人大代表，歸屬於浙江代表團。

今年全國兩會上，還有一位正部級領導身兼全國人大代表和全國政協委員「雙重身份」，為中國社科院院長、黨組書記謝伏瞻。2018年1月25日，第十三屆全國政協委員名單公佈，時任河南省委書記謝伏瞻在列，歸屬於「中國共產黨」界別。30日，謝伏瞻又當選為河南省的十三屆全國人大代表。

「長安街知事」表示，一人身兼同級人大代表和政協委員，亦被稱為「雙跨」，這樣的例子並不罕見，多出現在換屆之年。如在2013年，時任河北省委書記張慶黎、河南省委書記盧展工、廣西自治區主席馬飈和寧夏自治區主席王正偉等，就同時是全國人大代表和全國政協委員。

「長安街知事」指出，全國政協相關負責人曾稱這種情況並不違法，也沒有規定不可以同時擁有兩個身份，但按照中央要求，一般不做這種安排，往往特殊情況才會出現。

至於很多人都關心「雙跨」代表、委員的履職情況，有「雙跨」的代表和委員就說，合理安排好時間，是可以同時履行好人大代表和政協委員職責的。代表和委員都不是專職的，而是兼職，不存在同時身兼兩個身份、能不能履行好職責的問題。

圖為第十二屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂閉幕。圖／中新社
圖為第十二屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂閉幕。圖／中新社
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