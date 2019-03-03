大陸自主研發 「新舟」700飛機年底首飛

2019-03-03 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸央廣網報導，來自中國航空工業集團消息指出，中國大陸自主研製的新一代渦槳支線飛機——新舟700，通過了詳細設計評審。

報導指出，此次新舟700飛機通過詳細設計評審，標誌著新舟700飛機項目將全面轉入生產試制和驗證階段。

據計畫，新舟700飛機的第一架機將在年底前實現首飛。

報導說，新舟700飛機是中國自主研發的新一代70座級渦槳支線飛機，最大速度可達到每小時637公里，非常適合高溫、高原、短跑道機場和翻山越嶺複雜航線等運營環境。