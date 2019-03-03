燈光秀被譏土 北京故宮不服：我們月亮比別處更圓

2019-03-03 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



北京故宮歡慶元宵舉行「紫禁城上元之夜」，舉行開館94年來首次夜場燈光秀，不過大陸網友評價兩極，一派人稱被感動了，但也有另一派人大批「好土」，並舉俄羅斯冬宮燈光秀作為比較。針對對故宮上元燈會的質疑，故宮博物院院長單霽翔2日回應，他稱「就我個人的觀念，我覺得今年正月十五，我們的月亮比別處更圓」。

北京日報報導，今年正月十五和正月十六，故宮博物院連刷「三個首次」，建院94年來首次舉辦燈會、紫禁城古建築群首次在晚間被較大規模點亮、首次在晚間免費對預約公眾開放。

不過，此舉引發眾人追捧，也引來不少質疑。網友毒舌表示「真土，好土，夠百年吐槽了！」、「故宮是古典建築，那燈光，一個暴發戶的視效」、「感覺就是把各地流行的那種高樓大廈的燈光秀直接套在故宮身上」、「就不能找個靠譜的，懂中華傳統文化的燈光團隊嗎？」。

單霽翔表示，他特意去看了網友們推薦的燈光秀，確實很美，但對方更多是以建築為畫板，展示燈光。他指出，故宮燈會，更多是讓人走在燈下，感受燈韻，「就我個人的觀念，我覺得今年正月十五，我們的月亮比別處更圓」。