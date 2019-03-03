大饑荒60周年 要求中共直面歷史呼聲再起

2019-03-03 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



20世紀50年代末至60年代初，經過農業集體化和大躍進，中國大陸爆發了餓殍遍野的大饑荒，中共官方對這段歷史持迴避態度，將這場非戰爭時期罕見的飢荒稱為「三年自然災害」，美媒報導，大饑荒爆發六十周年之際，一批包括旅美作家在內的人士呼籲中國當局正視這段歷史，悼念死於大饑荒的千萬同胞。

美國之音報導，專家學者經研究指出，這場大饑荒並非天災，而是人禍，在大躍進的背景下，當局一方面過度徵糧，一方面封鎖消息禁止逃荒，加劇了這場飢荒，在河南信陽尤為突出。

由於缺乏食物，一些地方甚至出現了人吃人的現象。位於甘肅的夾邊溝農場，當時關押了三千多名右派，這些右派大部分死於飢餓和非人折磨，如今少數倖存者及後代悼念也被當局阻止。

旅美作家王平和一些大饑荒倖存者時常在社交媒體上探討，掩蓋大饑荒真相對社會道德風氣的惡劣影響，希望還原歷史，正本清源。

王平指出，1958年中國爆發大饑荒，到1962年基本結束，至少有3600萬同胞餓死。五年大饑荒，成為中國人心中最大的痛，永遠的痛。五年大饑荒開啟了中國撒謊文化，大規模、深入人心、無孔不入。

他說，至今60多年大家見怪不怪、無可奈何，欣然接受，從1958年開始流行虛報產量，當時水稻的產量虛報到畝產20萬斤，小麥畝產12萬斤，甚至還有一流的科學家發表文章支持這種觀念。到後來是餓死人不能說餓死，必須報病死。明明是5年大饑荒，說成「三年自然災害」。