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沒良心！陸公安揭露不肖商人如何大發「非洲豬瘟財」

2019-03-03 10:46聯合報 記者許依晨╱即時報導

非洲豬瘟在中國大陸肆虐，得了非洲豬瘟的病豬，沒有任何理由走上貨架餐桌，但卻有不肖商人藉此大發「豬瘟財」，大陸公安部公布了十起典型案件，分別涉及豬的養殖、屠宰、運輸三大環節。

央視新聞移動網報導，非洲豬瘟不是人畜共患病，不會感染人，也不會感染豬以外的其它動物。以60℃持續加熱20分鐘便可殺滅該病毒，可放心消費食用經過檢疫的豬肉。

報導指出，大陸公安部3月1日的一場新聞發佈會讓外界看到是誰在發非洲豬瘟財。根據通報，目前各地偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32起，抓獲犯罪嫌疑人90名，查明涉案生豬1.5萬餘頭，豬肉及豬肉製品140餘噸；破獲各類制售病死豬等病死畜禽犯罪案件500餘起，抓獲犯罪嫌疑人960餘名。

第一個方面「養殖環節」製售病死豬。在養殖生豬過程中，一些不法人員發現疫情不及時上報並按照規定無害化處理，私自對外出售，甚至有的企業、個人為牟取非法利益，形成「產供銷」一條龍的制售病死豬犯罪網絡。

第二個方面是屠宰環節私屠濫宰。不法分子未經有關監管部門許可，私設屠宰廠，非法從事生豬屠宰、銷售等活動。福建寧德林某某等私屠濫宰案就是這一環節的典型案例。

第三個方面是運輸環節非法販運。有的企業、個人為減少損失，跨疫區販運生豬。不法分子通過偽造或非法購買檢驗檢疫證明，使得未經檢驗檢疫甚至傳播疫情的生豬成功獲得「合法」身份，從疫區運輸、銷售至屠宰場，雖有合格證明但實際並不合格。

此外，從已偵破的案件看，多起案件有一個共同點，就是都有當地動物檢疫機構或無害化處理站的工作人員偽造、虛開檢疫合格證明，或是將本該處理掉的病死豬轉手賣掉。

大陸公安揭露不肖商人如何大發「非洲豬瘟財」。圖／翻攝自央視
大陸公安揭露不肖商人如何大發「非洲豬瘟財」。圖／翻攝自央視
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非洲豬瘟公安疫情
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