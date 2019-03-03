中共兩會今登場 美媒：維穩監控更嚴、有人「被旅遊」

2019-03-03 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共全國政協、人大兩會今起登場，美國媒體報導，中國當局循例展開政治敏感期維穩行動。而由於2019年恰逢多個重大政治事件的周年紀念，因此當局對政治敏感人物的監控及對維權人士和訪民的截訪和驅趕，似乎比以往更加嚴厲。

美國之音報導，2019年度的全國政協人大兩會將開場，而當局的維穩行動已開始嚴密部署和執行，除對異議和民主人士進行監控或(強迫)「旅遊」外，一些在北京的維權人士和訪民則被攔截、清理和驅趕。

報導指，中國人權活動人士、歐盟薩哈羅夫人權獎得主胡佳，是每到政治敏感期必遭「上崗」或「被旅遊」的主要敏感人物之一。

胡佳周五接受採訪時表示，兩會維穩開啟2019這一特殊敏感年的嚴控，可預料，隨著五四運動、六四屠殺、中共建政這些重大政治事件的「逢十」紀念日的到來，當局的維穩將特別嚴厲。

他指出，今年有六四30周年、五四的100周年，還有70周年的大慶。兩會是這些的啟始，也是一個演練吧。往年有的它今年都有。也因此能感覺到，哪一個國家的議會開會的時候需要100多萬人，就包括軍隊、武警、公安、國家安全，以及社會安保力量，會需要這麼多人去所謂保衛。什麼樣的人開會如此的戰戰兢兢，如履薄冰，動用這麼多的社會資源。但是，中國每年都會上演。如果在它的特殊年份的話，這種上演的幅度還要比其他年份加大。

胡佳表示，據他了解，已經有人被上崗或「被旅遊」，他本人已遭上崗，且馬上就被帶離北京異地監管。

他說，首先過去有的，比如說它那些維穩重點人，他知道查建國(北京民主人士)已經離京了，可能3月16號左右才能回來吧。他也知道齊志勇(六四抗暴傷殘者)2月16日就上崗了。他也是一樣，2月16日也是開始。後天離開北京，但什麼時候回來沒有具體告訴他。去的地方也是廣東那邊。

報導引述維權網消息，許多在北京的維權人士和上訪者近期也遭當局截訪、清理和驅離。長期在北京的遼寧撫順馬三家女子勞教所受害人朱桂芹，2月24日在北京遭警察扣押，並由撫順市政府截訪人員強行押送回撫順，被控制在一家醫院病房裡，被多人換班24小時看守。朱桂芹多年前被截訪回當地，被看押時曾遭受過暴打。

湖北潛江的梁志英2月28日在北京地鐵遭警察查身份證，後被帶上警車送到專門關押上訪人員的北京市馬家樓救濟服務中心。隨後被當地多人押上火車回潛江。

維權網表示，由於今年維穩氣氛緊張，北京公安直接帶領地方截訪人員搜查目前仍滯留在北京上訪的訪民。

遼寧丹東訪民張正廷和宋玉潔夫婦2月27日在北京大興區住處遭警察和當地截訪人員上門，經抗爭後被送到馬家樓，再被帶回丹東。宋玉潔周五對美國之音表示，她們長期在北京上訪，沒有任何違法行為，一到敏感時候就被驅趕。