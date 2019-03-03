大陸政協今開幕 這些人的委員資格被拔掉

2019-03-03 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸兩會今登場，全國政協十三屆二次會議將於今下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協發言人郭衛民指出，到2019年3月1日，已按規定撤銷委員資格3名，責令辭去委員2人。

新京報報導，2日下午，全國政協十三屆二次會議新聞記者會在人民大會堂舉行，郭衛民在答記者問時表示，到2019年3月1日，已按規定撤銷委員資格3名，分別是廣東省委原常委、統戰部原部長曾志權，前公安部副部長孟宏偉，權健集團董事長束昱輝；責令辭去委員的有兩人，分別是前中國佛教協會會長學誠、君正集團的董事局主席杜江濤。

郭衛民說，去年修訂後的《中國人民政治協商會議章程》，對政協委員辭去職務作出了規定。此外，全國政協委員履職規則對此也有相關規定，對這些委員的處理，是嚴格按章程和規定來做出的。政協委員是人民政協委員履職主體，十三屆全國政協對委員履職提出了新舉措新要求，制定了相關規定，要求政協常委每年提交履職報告，每名政協委員都有履職檔案。

其中最受關注者莫過於孟宏偉和釋學誠。

65歲的孟宏偉在去年9月底從國際刑警組織總部所在的法國返回中國後失蹤，事件引發多方關注，法國警方和Interpol一度向中方尋人。中共中紀委、國家監察委在幾日後證實，孟宏偉涉嫌違法受查。中國全國政協去年10月間召開主席會議決定，撤銷其擁有的第13屆全國政協委員資格。

前中國佛教協會會長釋學誠去年遭舉報性侵多名女弟子，經大陸國家宗教局初步調查後，釋學誠辭去所有職務下台，而後也被責令辭去全國政協委員。