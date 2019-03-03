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韓國瑜26年前任職立委捐龍柱 成為另類打卡熱點

北京故宮獲捐4.6億 延禧宮靈沼軒將被修繕

2019-03-03 09:07聯合報 記者許依晨╱即時報導

香港信和集團的黃廷方慈善基金將向北京故宮捐資人民幣1億元（約新台幣4.66億元），這筆捐資將用於延禧宮區域建築的研究性保護和修繕、外國文物館的籌備以及香港青少年交流和香港故宮文化博物館綜合培訓。

新京報報導，2日下午，黃廷方慈善基金捐資故宮博物院簽約儀式在北京故宮舉行，黃廷方慈善基金有限公司董事黃永光、故宮博物院常務副院長李小城、北京故宮文物保護基金會秘書長婁瑋代表三方簽署協議。

故宮博物院院長單霽翔說，透過此次捐資，故宮珍貴的古建築將得到科學的修繕，中華傳統文化與精湛的古建築修繕技藝，也將在大陸與香港兩地之間交流傳承。

延禧宮前幾年開放，遊人不是很多，戲劇「延禧攻略」爆紅後，許多粉絲紛紛前往北京故宮一睹延禧宮真面目，但現實中的延禧宮，其實是北京最老的爛尾樓。

延禧宮為內廷東六宮之一，道光二十五年（1845年）延禧宮起火，僅剩宮門。宣統元年（1909年）在延禧宮原址修建了一座3層西洋式建築「水殿」。據記載，水殿底層地板為玻璃製成，隆裕太后題匾額曰「靈沼軒」，俗稱「水晶宮」。 因國庫空虛，水晶宮直至宣統三年（1911年）冬尚未完工，後被迫停建，被稱為故宮「唯一的爛尾樓」。

為了不讓遊客失落感太大，故宮專門在延禧宮前豎立了一塊標誌牌，上頭發布了延禧宮內主要建築靈沼軒的虛擬現實體驗QR code，遊客掃碼後，就可以透過手機全景觀看靈沼軒修復後的樣子。

中國最早的「水族館」延禧宮靈沼軒效果圖。圖／翻攝自新京報
中國最早的「水族館」延禧宮靈沼軒效果圖。圖／翻攝自新京報
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