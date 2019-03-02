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兩會開幕 入京都要二次安檢

2019-03-02 22:55聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸全國「兩會」（人大、政協）3月3日起開幕，北京進入戒備森嚴的政治熱季，前赴北京的乘客和送往北京郵件的都要「二次安檢」，攔截上訪民眾入京之外，北京禁飛「低慢小」航空器，更有地方政法委為此啟動「戰時機制」。

最近以來，在微博、微信上對於敏感詞過濾趨於嚴格，隨即會遭到封鎖，無法順利傳送或轉發。比如涉及像是民眾傳北韓最高領導人金正恩專列通過中國大陸城市，以及台灣恐怖遊戲「還願」疑似影射大陸國家主席習近平等，連截圖轉發也可能受阻。

大陸國務委員兼公安部長趙克志2月22日到23日一連兩天在天津活動，主要是檢查「兩會」（全國）的安全工作，包括高鐵車廂、物流收發站、聯合作戰指揮中心等處。距離北京超過7百公里的河南省滎陽市，當地政法委發布通知，宣布全國兩會期間啟動「戰時機制」，每天回報「重點人員」穩控情況及當天「超省進京集訪情況」。

中國大陸各地陸續傳出訪民赴北京遭攔截的情事，強力啟動維穩機制。中共當局將把趙紫陽前秘書鮑彤、獨立記者高瑜、八九學運領袖及前維權律師浦志強、天安門母親群體等，列入首波高度監控的重點人物。

從即日起到3月中旬，搭乘開往北京的高鐵及一般鐵路列車的旅客，都須在車站內接受「二次安檢」，當局提醒需要提前1小時到乘車候車區。乘客不能攜帶任何刀具（含剪刀及尖銳工具）、髮膠、慕斯、指甲油、染髮劑等易燃物體及自噴壓力容器，攜帶打火機不得超過兩個。

中國國家郵政局從即時起至3月15日兩會結束期間，對所有寄往北京的郵件進行「二次安檢」。其中，對寄往兩會代表、委員駐地及中央領導機關等地郵件，更需要「三次安檢」，從新疆寄往北京者，更需特別檢查。

在大陸全國兩會這段期間，北京禁飛「低慢小」航空器，即禁飛「飛行高度在1千公尺以下、飛行時速小於2百公里、雷達反面積小於2平方公尺」的航空器，主要包括輕型機、滑翔機、三角翼、載人氣球、飛艇、滑翔傘、無人機、航空模型等。從3月3日零時至全國兩會閉幕當天24小時期間，在北京市行政區域內，劃設臨時空中限制區。

北京召開全國兩會，各地嚴格安檢，圖為北京天安門廣場前巡邏的列隊武警。（歐新社） ...
北京召開全國兩會，各地嚴格安檢，圖為北京天安門廣場前巡邏的列隊武警。（歐新社） CHINA POLITICS CPPCC NPC:Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) and National People's Congress (NPC) in Beijing epa07408136 Chinese People's Liberation Army (PLA) soldiers march at Tiananmen Square, the day before the opening session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), in Beijing, China, 02 March 2019. The opening session of the CPPCC will be held on 03 March 2019. The CPPCC is the top advisory body of the Chinese political system and runs alongside the annual plenary meetings of the (NPC), together known as 'Lianghui' or 'Two Meetings'. EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
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北京安檢高鐵
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