兩會開幕 入京都要二次安檢

2019-03-02 聯合報



大陸全國「兩會」(人大、政協)3月3日起開幕,北京進入戒備森嚴的政治熱季,前赴北京的乘客和送往北京郵件的都要「二次安檢」,攔截上訪民眾入京之外,北京禁飛「低慢小」航空器,更有地方政法委為此啟動「戰時機制」。

最近以來,在微博、微信上對於敏感詞過濾趨於嚴格,隨即會遭到封鎖,無法順利傳送或轉發。比如涉及像是民眾傳北韓最高領導人金正恩專列通過中國大陸城市,以及台灣恐怖遊戲「還願」疑似影射大陸國家主席習近平等,連截圖轉發也可能受阻。

大陸國務委員兼公安部長趙克志2月22日到23日一連兩天在天津活動,主要是檢查「兩會」(全國)的安全工作,包括高鐵車廂、物流收發站、聯合作戰指揮中心等處。距離北京超過7百公里的河南省滎陽市,當地政法委發布通知,宣布全國兩會期間啟動「戰時機制」,每天回報「重點人員」穩控情況及當天「超省進京集訪情況」。

中國大陸各地陸續傳出訪民赴北京遭攔截的情事,強力啟動維穩機制。中共當局將把趙紫陽前秘書鮑彤、獨立記者高瑜、八九學運領袖及前維權律師浦志強、天安門母親群體等,列入首波高度監控的重點人物。

從即日起到3月中旬,搭乘開往北京的高鐵及一般鐵路列車的旅客,都須在車站內接受「二次安檢」,當局提醒需要提前1小時到乘車候車區。乘客不能攜帶任何刀具(含剪刀及尖銳工具)、髮膠、慕斯、指甲油、染髮劑等易燃物體及自噴壓力容器,攜帶打火機不得超過兩個。

中國國家郵政局從即時起至3月15日兩會結束期間,對所有寄往北京的郵件進行「二次安檢」。其中,對寄往兩會代表、委員駐地及中央領導機關等地郵件,更需要「三次安檢」,從新疆寄往北京者,更需特別檢查。