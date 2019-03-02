大陸性侵兒童案例去年曝光317件 受害者逾750人

2019-03-02 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



根據今天發布的《2018年性侵兒童案例統計及兒童防性侵教育調查報告》顯示，中國大陸去年發生性侵兒童曝光的案例有317件，受害兒童逾750人。

2013年至2017年，每年媒體公開報導的14歲以下兒童被性侵的案例，分別是 125件、503件、340件、433件、378件。

北京頭條用户端報導，在遭遇性侵的人數當中，女童超過九成，男童被性侵的現狀同樣不可忽視，男童遭遇性侵後，維護權益面臨更大的困難。

在年齡方面，被性侵兒童中，總體上14歲以下的占了大多數，其中7至14歲占比58.7%，將近六成；12至14歲年齡段兒童受侵害比例較高。

數據顯示，平均案例受害人數上升，一人性侵多人比例近三成。熟人作案比例近七成，性侵者多次作案比例高，最高比例87.9%（2014年）。

公開曝光的熟人性侵案例中，師生關係占比最高，占33.8%，其次是網友關係，占18.6%，排在第三的是其他生活接觸（大門警衛、校工等）的熟人，占15.2%，此外還包括鄰里關係（鄰居、同村）、親屬關係（父女、繼父女、養父兄、親戚等）。

報告顯示，城市兒童被性侵案例占比較高。

在 2018 年媒體報導的 317件案例中，網友作案39件，占比18.6%，同時，在這39件網友作案的案例中，有16件是在網路聊天平台、社交視頻平台等網路平台上發生的，不法分子誘騙兒童發送裸照、裸體視頻、進行裸聊、做猥褻動作等。

這也顯示，利用網路性侵兒童的案例出現上升態勢，凸顯此一問題的嚴重性。