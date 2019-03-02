恐怖虛擬角色「MoMo」滲港 小學生驚恐求助

2019-03-02 16:31 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



一個恐怖虛擬角色「Momo」惹起全球熱議，它被指在網上教唆兒童自殘，甚至有人刻意把Momo植入某些兒童愛看的網路影片，以此嚇唬小朋友，一時間引來家長及學校擔憂。Momo怪女照片目前正在香港小學生之間流傳，九龍城培道小學昨因此收到兩名學生求助，立法會議員陳沛然女兒亦因Momo截圖失眠。

綜合媒體報導，近日在香港媽媽群組傳出消息指，「Momo」突然在Youtube出現，當小朋友在Youtube觀看卡通片時，Momo會突然彈出來，叫小朋友去廚房開焗爐、拿藥吃等自殘、自虐想法，甚至恐嚇小朋友不可以讓大人知道，引起大批家長關注。外國亦有媽媽在facebook發文指，兒子在Youtube看到Momo被嚇得嚎啕大哭。

明報報導，九龍城培道小學校長陳敏儀表示，昨日有兩名小五生向她說用手機上網看影片時「Momo突然彈出」，嚇得他們不敢再用手機。她已安撫學生情緒，並即時通知家長，且建議用YouTube時關閉自動播放功能，防止不當信息自動播放，安裝保護兒童的過濾軟件等。

浸信會天虹小學校長昨亦向家長發信，發現有恐怖資訊入侵兒童節目短片，呼籲家長密切留意子女用互聯網及社交平台情。瑪利諾修院學校小學部昨亦發信，提醒家長網上出現針對兒童及青少年的危險信息。

議員陳沛然亦遇到類似經歷，他說讀小六的女兒前晚睡前在同學WhatsApp群組看到Momo截圖，深感恐慌，嚇到無法入眠，「這樣情還是第一次見」。

詭異頭像 源自東京展覽

關於Momo的起源，據悉來自日本，其詭異的臉出自一座鳥女雕像，該作品2016年在日本東京銀座一次關於幽靈和妖怪的展覽上展出，Momo是當時的熱門展品。許多人跟原版Momo拍照後發到網上。

去年夏天起，Momo被傳與青少年自殺有關，其後警察、名人、傳媒亦加入散布警告，以致成為稱是導致兒童自殺和暴力的源頭，相關資訊和警告再不斷瘋傳。

兒童難分虛擬現實 專家：父母多陪伴

香港新聞組╱香港2日電

香港心理學會會長張傳義表示，暫未見與「Momo」相關求助，但令人不安的資訊確實會對小孩造成特別明顯的影響，因為兒童還無法完全分清虛擬與現實，可能感到圖片貼身、真實和具威脅。

明報報導，張傳義說，兒童接觸Momo資訊後幾天，若特別黏父母、想獲得安全感的行為皆屬正常，建議父母多陪伴、多安撫，解釋圖中東西不會跳出來傷害人，讓他們有安全感，然後再帶出其他輕鬆話題轉移視線。

如果孩子過了一兩周仍持續哭泣、不願離開父母，甚至作文及畫畫內容明顯較暗黑和難過，張傳義建議，可向教育或心理學家、社工、精神科醫生求助。

教育局回覆，渲染暴力、自殺及自殘等信息的網路遊戲、影片，會對孩子成長造成負面影響，呼籲教師和家長關心孩子以及其使用互聯網的情。