大陸2019春運鐵路首次突破4億人次

2019-03-02 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



界面新聞報導，中國鐵路總公司表示，為期40天的2019年鐵路春運結束，全大陸鐵路累計發送旅客4.1億人次，首次突破4億人次，年增2539.2萬人次，成長6.7%。

1月21日至3月1日春運期間，動車組發送旅客2.4億人次，增16.2%；動車組發送旅客占旅客總發送量60%，比去年提高5個百分點。全大陸鐵路有23天旅客單日發送量超過1,000萬人次，特別是2月8日至2月18日，春節返程客流高度疊加，全大陸鐵路客流連續11天超過1,000萬人次。

2月23日，大陸鐵路發送旅客1316.9萬人次，較去年春運最高峰多33.1萬人，創鐵路春運單日旅客發送量歷史新高。節前反向客流增長明顯，各熱門出行方向的反向客流合計增幅為7.4%，高出正向增幅3.6個百分點，「反向春運」成為春節出行的新趨勢。

春運期間，復興號開行數量增加至380對左右，開行密度和範圍不斷加大，覆蓋38條線路和23個省會城市以及香港特別行政區。81對公益性的「慢火車」在春運期間繼續開行，方便沿線群眾出行。

14條新線春運首秀成績也不俗。廣深港高鐵香港段日均發送旅客6.2萬人次；杭州至黃山高鐵日均發送旅客3萬人次；京哈高鐵承德至沈陽段日均發送旅客2萬人次；哈爾濱至牡丹江高鐵日均發送旅客2.2萬人次。