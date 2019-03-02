收工8小時又開工 28歲男護士猝死 議員駁斥「累死說」

2019-03-02 13:50 世界日報 香港新聞組╱香港2日電



在香港瑪嘉烈醫院任職護士的28歲男子，昨凌晨被室友發現倒臥於寓所客廳，送院搶救後不治。警方在死者住處內發現疑似「冰壺」的吸毒工具及一些藥物。死者室友透露，死者常稱「很累」，也曾因壓力而依賴藥物入睡。

明報報導，28歲劉瑋駿本周三（27日）為中更，晚上10至11時才下班回家，翌日早上7時再回醫院工作至下午2時。昨凌晨零時許，警方獲友人報案稱，劉男倒臥於旺角住處內，救護員到場將劉男送往廣華醫院搶救，最終仍然不治。

警方初步調查相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。此外，警方在住處檢獲一個疑似「冰壺」、針筒等用具及藥物，但沒發現毒品，劉男也無表面傷痕。

據報導，室友謝先生說，劉男任職護士近五年，需輪班工作及「追更」，平日少做運動，健康欠佳，經常稱「很累」，因壓力偶爾依賴藥物入睡。案發單位為劉男外婆持有，其外婆與家傭住在同層附近單位，劉母則居於樓上。

對此，香港護士總工會會長蘇肖娟表示，病房經理每月會編制護士的輪值表，護士分3更輪值，早更由早上7時至下午2時，中更由下午2時至晚上9時，通宵更則由晚上9時至翌晨7時，每間醫院的輪值時間會有約半小時的落差。護士負責中更後翌日再負責早更的情也十分普遍，因護士會較熟悉病房情。

衛生服務界立法會議員李國麟也認為，護士輪班制不存在追更問題，「追來追去都是每周工作44小時」。