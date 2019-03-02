73歲婆婆掃公廁 徘徊最低工資為存退休錢
嬌小年老的身軀，穿梭於人來人往的欽州街女廁，每天上班4小時，即使人潮偶然停下，佈滿皺紋的雙手依然沒有停下，拿着拖把，一格又一格，不希望公廁留有一絲異味，公廁清潔工區婆婆說：「只要你勤勞的做，大家都好，進來（廁所）發現臭味濃厚，自己都不開心，所以我都把它當我家在清掃！」
公廁清潔工不少是長者，處理的不只是排泄物，亦有血跡、吸毒針筒，必需小心翼翼，克服感染疾病的恐懼。然而，他們兢兢業業換來的，不過是徘徊最低工資的微薄薪酬，食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑慨嘆：「老人家不是應該安享晚年，但竟然要坐在廁所服侍市民！」
排泄物不時在地上
公廁清潔工區婆婆現年73歲，在深水埗欽州街公廁服務。欽州街公廁女廁內有一間座廁及五間蹲廁，近日評為十大最差女公廁，區婆婆有點難過，強調已盡力清潔，現場所見衛生情況不差。區婆婆慨嘆，女廁使用者衛生習慣很差，她指，大部份人愛蹲上坐式馬桶，踏髒廁板；亦有人便溺在馬桶四周地上，偏偏不在馬桶內。
她平日在女廁內的值勤室一邊吃晚餐，一邊留意廁內情況，一看到骯髒，即時清潔，以免產生異味。她稱，曾因為清潔得乾淨，市民除了讚賞言詞，更給她小費，更收過50元。
偶有針筒 收拾要小心翼翼
除了大小便，最要小心處理的莫過於吸毒針筒。區婆婆表示，偶然在女廁或殘障廁所的垃圾桶或地上發現針筒，即使清潔時戴上手套，亦會擔憂：「我晚上撿衛生紙都要小心，雖然有手套，都真的嚇到了！」她更指出，有時四周會有血液，必須小心，害怕有感染疾病的可能。
月入5千多元 希望存20萬退休金
區婆婆年輕時是酒樓女工，做了三十年，退休約十年後，近兩年前在友人的介紹下開始做清潔，由圖書館、替工，到現在較為穏定的公廁工作。她每周上班六天，下午五時半至晚上九時半，合共上班四小時，時薪約40元，一個月下來月入約5000多元，但她卻很知足。她希望仍能工作時，能聚沙成搭存下20萬元，「以後才有得用！」
清潔工薪酬接近最低工資，尤其公廁清潔工作更具厭惡性，找不到商場、康文署等清潔工作，最後才選擇食環署的公廁，所以出沒在公廁的，多是一個又一個長者。
工會：長者服侍年輕人如廁 社會退步表現
對長者低薪從事公廁清潔工，食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑感慨萬分，「好多公廁清潔都是六十歲以上老人家」。她認為長者應要安享晚年，但香港自恃進步會、國際都會，但長者卻要以此換取微薄薪酬，是退步表現。她希望社會關注事件，要長者爭取合理所得。
文章授權轉載自《香港01》
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