女兒被同學弄傷眼…溫州男闖校園怒砍10歲童判死

2019-03-02 13:12 世界日報 中國新聞組／杭州2日電



林建廈不滿女兒遭男同學打傷眼睛，持刀闖入隆山實驗小學殺死男童。取材自微博 分享 facebook

浙江溫州瑞安市一名家長不滿女兒遭到男同學打傷眼睛，去年9月持刀闖入隆山實驗小學殺死男童案，中級人民法院3月1日對該案進行公開宣判，以故意殺人罪判處被告人林建廈死刑，剝奪政治權利終身。

被林父殺死的10歲葉姓男童。視頻截圖 分享 facebook 北京青年報報導，小葉是四年級一班的學生，家住學校附近，36歲的林建廈為了替女兒出氣，下午4時持水果刀到學校找10歲的小葉算帳。小葉背部、頸部多處受傷，送醫後搶救無效，當晚7時宣布死亡。林建廈犯案之後坐在滿身是血的小葉身邊抽菸的照片一度在網上引起熱議。

浙江24小時報導，法院認為，被告人林建廈持刀故意殺人，致一名兒童死亡，其行為已構成故意殺人罪，公訴機關指控的罪名成立。

在此前的庭審中，林建廈是否負有完全刑事責任能力是庭審的焦點。林建廈一度稱自己只是「軀殼殺了人，靈魂沒殺人」。

經法院審理認定，林建廈在作案期間屬於精神分裂症緩解期，對其行為具有完全的控制能力，負有完全刑事責任能力。林建廈在校園內殺人，其主觀惡性極深，犯罪手段極其殘忍，雖能自首，但不足以從輕處罰，依法應予嚴懲。

報導指出，被告人林建廈依法承擔附帶民事訴訟小葉父母的民事賠償請求人民幣30萬元(約4.5萬美元)。

在開庭宣判前，小葉的親人和鄰居們都提早來到法庭，白髮蒼蒼的祖父母、消瘦滄桑的父母，還有姑姑們強忍悲痛，近200人神色嚴肅靜默，想要親耳聽到最後的判決。

小葉離世已經161天，他的遺體還放在殯儀館裡，小葉的父親說，他一定要拿到判決書，才能讓兒子入土為安，告慰兒子。