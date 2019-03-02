親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

2020問題不在柯P 盧秀燕：最大問題是國民黨美女如雲

「還給我！」44公里東港溪畔滅花草 龍應台：前瞻預算消化不了？

女兒被同學弄傷眼…溫州男闖校園怒砍10歲童判死

2019-03-02 13:12世界日報 中國新聞組／杭州2日電

林建廈不滿女兒遭男同學打傷眼睛，持刀闖入隆山實驗小學殺死男童。取材自微博
林建廈不滿女兒遭男同學打傷眼睛，持刀闖入隆山實驗小學殺死男童。取材自微博
分享

浙江溫州瑞安市一名家長不滿女兒遭到男同學打傷眼睛，去年9月持刀闖入隆山實驗小學殺死男童案，中級人民法院3月1日對該案進行公開宣判，以故意殺人罪判處被告人林建廈死刑，剝奪政治權利終身。

被林父殺死的10歲葉姓男童。視頻截圖
被林父殺死的10歲葉姓男童。視頻截圖
分享
北京青年報報導，小葉是四年級一班的學生，家住學校附近，36歲的林建廈為了替女兒出氣，下午4時持水果刀到學校找10歲的小葉算帳。小葉背部、頸部多處受傷，送醫後搶救無效，當晚7時宣布死亡。林建廈犯案之後坐在滿身是血的小葉身邊抽菸的照片一度在網上引起熱議。

浙江24小時報導，法院認為，被告人林建廈持刀故意殺人，致一名兒童死亡，其行為已構成故意殺人罪，公訴機關指控的罪名成立。

在此前的庭審中，林建廈是否負有完全刑事責任能力是庭審的焦點。林建廈一度稱自己只是「軀殼殺了人，靈魂沒殺人」。

經法院審理認定，林建廈在作案期間屬於精神分裂症緩解期，對其行為具有完全的控制能力，負有完全刑事責任能力。林建廈在校園內殺人，其主觀惡性極深，犯罪手段極其殘忍，雖能自首，但不足以從輕處罰，依法應予嚴懲。

報導指出，被告人林建廈依法承擔附帶民事訴訟小葉父母的民事賠償請求人民幣30萬元(約4.5萬美元)。

在開庭宣判前，小葉的親人和鄰居們都提早來到法庭，白髮蒼蒼的祖父母、消瘦滄桑的父母，還有姑姑們強忍悲痛，近200人神色嚴肅靜默，想要親耳聽到最後的判決。

小葉離世已經161天，他的遺體還放在殯儀館裡，小葉的父親說，他一定要拿到判決書，才能讓兒子入土為安，告慰兒子。

殺人北京民事訴訟死刑
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

73歲婆婆掃公廁 徘徊最低工資為存退休錢

2019-03-02 13:46

理大民主牆風波 涉事學生被罰停學、勒令退學 理大：不可上訴

2019-03-02 13:45

大陸2019春運鐵路首次突破4億人次

2019-03-02 13:51

收工8小時又開工 28歲男護士猝死 議員駁斥「累死說」

2019-03-02 13:50

新任全國政協發言人郭衛民今登板亮相

2019-03-02 10:28

營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05

年均逾百人疑「在職死」 港缺工時法例

2019-03-02 03:59

港漫畫家再揚威日本 奪國際漫畫賞銀獎

2019-03-02 03:59

港府灑公帑融入內地 新預算案創新低分

2019-03-02 03:58

香江風情／市區龍床盤 港樓更瘋狂

2019-03-02 00:07

廣角鏡／古生物化石修復

2019-03-02 00:07

美再還陸361件文物 規模10年最大

2019-03-02 00:07

洛陽西漢墓 出土青銅壺裝有「神仙水」

2019-03-02 00:07

愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27

拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13

《流浪地球》離開大陸掉神壇 香港票房奇慘

2019-03-01 19:10

中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23

網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15

維權律師江天勇出獄又被帶走了 父妹齊失蹤

2019-03-01 16:14

港珠澳1日生活圈成形 訪港陸客近6成當日回

2019-03-01 14:33

仍高度敏感 崔永元沉寂一周首發文又遭刪

2019-03-01 13:39

大學重研輕教、流浪教師問題嚴重？ 港議員促政府防院校濫用合約制

2019-03-01 13:05

港澳居住證 廣東半年受理申領9萬張

2019-03-01 12:54

兩會新聞中心號稱「5G全覆蓋」 卻只限指定電腦

2019-03-01 12:06

深圳佳士工運 3名維權者正式被捕

2019-03-01 11:09

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

2019-03-01 08:00

賣挖礦機涉詐騙1180萬台幣 港商罪科拘「幣少」黃鉦傑

2019-03-01 07:56

超越北上廣深 安居城市成都居首

2019-03-01 01:24

外國人看「新疆自治」

2019-03-01 00:26

跨境學童2年間上升2%達2.8萬人 日均20萬內地旅客訪港逾半不過夜

2019-02-28 23:00

衞生署疫苗接種紀錄程式出錯 47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

2019-02-28 22:35

各地辦高考百日誓師大會 衡水二中生舉百面勝字旗

2019-02-28 20:00

網購128元連衣裙算低價人群？ 網友為何吵翻天

2019-02-28 19:59

複製文革洗腦？ 大喇叭重回中國農村

2019-02-28 19:38

陸交通部：北京新機場 今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

兩會新聞中心啟用 首秀5G網路全覆蓋

2019-02-28 19:30

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

陳振聰獄中投信：龔如心案害他被判入獄 已向廈門法院提控

2019-02-28 18:52

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40
看更多

熱門文章

《流浪地球》離開大陸掉神壇 香港票房奇慘

2019-03-01 19:10

低級鬧洞房！公公下體連撞新娘 樂呵呵問「響不響」

2019-03-02 11:35

全大陸電影院1日起播放 解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34

北京這個工作薪水超過台幣10萬 還是很難找到人

2019-03-02 12:35

陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03

洛陽西漢墓 出土青銅壺裝有「神仙水」

2019-03-02 00:07

鞏固意識型態 習近平：信仰認定了就要信一輩子

2019-03-01 21:44

「中國霧霾基本靠風吹」 全國人大代表被吐槽

2019-03-01 16:21

營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05

去年「白眼女記者」紅了 今年兩會看點會是什麼？

2019-03-02 11:00

99歲老婦嘴巴潰瘍送醫 一查竟長蛆！

2019-03-01 15:29

拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13

大陸A股獲MSCI調高權值 誰又是輸家？

2019-03-01 16:24

行為遭砲轟！擅闖日本農場拍照 港攝影師捐款道歉

2019-03-01 14:37

美再還陸361件文物 規模10年最大

2019-03-02 00:07

影／童高歌挺華為「天下最美手機」網友：高級黑

2019-03-01 15:26

MSCI調高權重 陸股迎800億美元活水

2019-03-02 00:35

蔡總統盼與日本展開安保對話 環球網：又出陰招

2019-03-02 13:23

美專家：2020前後 中國施壓恐觸台海新危機

2019-03-02 13:16

兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17

陸學者遙想統一後 去台主權化

2019-03-02 00:07

兩會前瞻／兩會對台 單方施策、鎖定青年

2019-03-02 00:07

網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15

特派員在現場／工人跑去送外賣 製造業招嘸人

2019-03-02 02:58

MSCI加持 陸股3月「開門紅」 上證綜指今年漲幅已逾20%

2019-03-01 16:28

加拿大啟動孟晚舟引渡司法程序 大陸稱是嚴重政治事件

2019-03-02 09:53

力保發展中國家地位 大陸在WTO自承「我們只是半杯水」

2019-03-02 14:05

中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23

傳華為將向員工股東放送數十億美元現金股息

2019-03-02 11:59

美領館涉港言論 中國外交部駐港公署嚴正交涉

2019-03-01 23:52

73歲婆婆掃公廁 徘徊最低工資為存退休錢

2019-03-02 13:46

中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19

愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27

理大民主牆風波 涉事學生被罰停學、勒令退學 理大：不可上訴

2019-03-02 13:45

美不加關稅維持10% 大陸關稅委員會：歡迎

2019-03-02 14:09

加司法部就孟晚舟案簽發授權進行令 華為：感到失望

2019-03-02 09:45

今年兩會部長通道亮點：兩高負責人將首次亮相

2019-03-02 11:00

大陸寵物醫療商機大 市場規模年逾台幣1,200億元

2019-03-01 15:36

一國兩制台灣方案 學者：陸2014年開始研擬

2019-03-01 16:51

大陸兩會登場 政協3日下午開幕　　

2019-03-02 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top