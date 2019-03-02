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營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05世界日報 中國新聞組／整理

故宮的火鍋火了，網友卻說「宮廷玉液酒，180一杯」。 （圖／東方IC）
故宮的火鍋火了，網友卻說「宮廷玉液酒，180一杯」。 （圖／東方IC）
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故宮角樓餐廳才火不到一個月，就出現了不同的聲音。除了不滿餐廳菜品售價太高，更多的質疑指向故宮營銷過頭，越來越商業化。

北京青年報旗下的北京頭條報導，該餐廳僅有的萬壽菊花鍋底標價128元，贈送一盤雞片、魚片和菊花；而肉類價格從68元到108元不等，多數在88元以上；蔬菜價格從22元到58元不等；最便宜的是主食芝麻醬燒餅和小料，一個12元。

有網友在微博上吐槽：「小料12，肉100，假如我是和珅」、「告訴我價格讓我死心」……更是有網友用「宮廷玉液酒，180一杯」在微博評論區裡排隊。這句台詞出自趙麗蓉的小品《打工奇遇》，諷刺的是以次充好、給蘿蔔和二鍋頭起個「宮廷名」就敢賣出天價的餐館老闆。

慈禧最愛菊花鍋 菜品質量招負評

而菜品質量方面，網友也表示，雖然是慈禧最愛的菊花鍋，但是，肉的品質一般，比起一些北京有名的火鍋店的菜品質量，故宮火鍋遜色不少。

事實上，故宮火鍋已經不是「故宮出品」首次被網友質疑了。2018年底似乎成了故宮口碑的分水嶺。此前網友甘願成為故宮的「自來水」，為故宮做口碑推廣。而在這個時間點後，有網友開始質疑故宮營銷過頭，越來越商業化。

引發這一口碑分水嶺的事件是去年底推出的故宮彩妝。故宮兩家合作機構推出的彩妝讓故宮遭遇了口碑滑坡。部分美妝博主稱，故宮系列彩妝品質與定價不太匹配，部分產品太過粗糙，質量堪憂。最終，故宮彩妝以停供調整做結。

依託故宮文化的《上新了·故宮》綜藝節目，也被網友詬病文化氣息不夠濃郁。

經營非主業 不能只滿足於做個「網紅店」

隨後，故宮角樓咖啡也被部分網友評價為形式大於內容。故宮的元宵燈會雖然免費入場，但是也讓部分網友大失所望，認為這場秀有敷衍之嫌。

有分析人士稱，故宮商業運作採取遍地開花的方式，不知道哪裡會成功，於是每個都試試。這種方式導致了大眾頻頻看到故宮的商業衍生品。

過多的衍生品本身就對故宮IP的美譽度有一定損傷，特別是部分商業運作並沒有準備好，倉促上馬的時候。

報導稱，此次故宮推出火鍋產品，明顯是故宮用力過度。讓商家的缺點在消費者面前暴露無遺。消費者在面對高預期與實際情況的落時，難免產生負面評價。

也有評論認為，故宮用商業來反哺文化，吸引了更多的年輕受眾。不過，打鐵還需自身硬，故宮IP開發不能只滿足於做個「網紅店」。一些專業服務領域，建議還是找口碑高的企業合作，避免出現非要自己發展成十項全能，然而行行不精的情況。畢竟故宮是文化單位，經營並不是主業。

故宮火鍋
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