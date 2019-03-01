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非洲豬瘟病死豬 中國警方查獲產供銷一條龍

2019-03-01 23:50中央社 台北1日電

爆發非洲豬瘟以來，中國官方先前公布新疫情都宣稱落實封鎖、撲殺、無害化處理等措施。不過，中國公安部今天公布，近半年查獲「產供銷一條龍」等涉及病死豬的多起案件，涉豬隻達上萬頭。

中國公安部今天由新聞發言人郭林主持新聞發布會，公布近期公安機關打擊涉非洲豬瘟相關犯罪工作成效。公安部治安管理局局長李京生和副局長張佐良出席。

根據中國公安部官網，截至目前，中國各地公安機關共偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32起，逮捕犯罪嫌疑人90名，查明涉案生豬1.5萬餘頭、豬肉及豬肉製品140餘噸；破獲各類製售病死豬等病死畜禽犯罪案件500餘起，逮捕犯罪嫌疑人960餘名。

在中國公安部公布的10起典型案件中，以湖南常德案涉及的病死豬數量最多。劉姓犯罪嫌疑人意識到公司養殖基地的生豬可能染非洲豬瘟，仍瞞報並加快將部分生豬轉出，企圖減少公司損失。經查，自2018年9月1日至10月24日，2個養殖場共向外轉運生豬1.3萬餘頭。

中國公安部表示，湖南常德案相關生豬流向已全部查清並妥善處置。

內蒙古案則是內蒙古通遼市奈曼旗農牧局動物衛生監督所楊姓檢疫員在沒有實際檢驗檢疫下，2018年9月開具4張生豬動物檢疫合格證。邱姓犯罪嫌疑人用上述合格證，從非洲豬瘟疫情省分－遼寧省鐵嶺市昌圖縣生豬養殖戶手中，先後收購407頭生豬，分4車運往呼和浩特瑞天隆屠宰廠等食品企業。

四川成都案則是自2018年9月以來，方姓犯罪嫌疑人等明知遼寧省被劃為非洲豬瘟疫省分，仍通過混裝貨物，出具與實際貨物不相符的檢驗檢疫合格證等手段，以成都千之喜食品經營部名義，從遼寧千喜鶴食品有限公司、遼寧開原千喜食品有限公司購入生豬產品68.5噸對外出售。

經四川省動物疫病預防控制中心檢測，其中6批次產品非洲豬瘟病毒核酸檢測均呈陽性。

中國公安部分析10案例，涉非洲豬瘟相關犯罪行為具體表現為三個方面：一是養殖環節製售病死豬。其中甚至有企業、個人為牟取非法利益，形成「產供銷」一條龍的製售病死豬犯罪網路。

二是屠宰環節私屠濫宰。三是運輸環節非法販運。

中國公安部官員在會中表示對涉非洲豬瘟犯罪和食品安全犯罪「零容忍」，並鼓勵舉報不法。

非洲豬瘟公安內蒙古
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